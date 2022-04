El diputado del Congreso por Compromís, Joan Baldoví, el senador de esta misma formación, Carles Mulet, la síndica de las Corts, Mónica Álvaro y el miembro del Consell, Jordi Juan, exalcalde del municipio, han llevado a cabo hoy, junto con concejalas y concejales de diferentes localidades de la Safor, una acción reivindicativa en la playa de la Goleta de Tavernes de la Valldigna.

La visita tenía que ver la pésima situación en la que se encuentra la costa vallera tras el paso de los temporales del pasado mes de marzo, que arrasó con toda la arena de la Goleta, causando daños a algunos edificios, y también de otros tramos de la zona urbana.

"Muchos de nosotros nos encontraremos, en las vacaciones de Pascua, con una situación lamentable no sólo en la playa de la Goleta, sino también en algunos lugares de la playa de Tavernes que complican el uso de éstas y generan un grave perjuicio a los comercios y negocios de hostelería", han señalado desde la formación.

En la acción reivindicativa también han participado representantes de la plataforma SOS Playa de Tavernes de la Valldigna. El encuentro ha servidio para reclamar "una solución definitiva a la problemática de la Goleta", puesto que "no podemos conformarnos con soluciones temporales que desaparecen con la mínima tormenta", han indicado desde la formación. "Necesitamos acabar con el problema, no aplazarlo. Dicha solución, como ha indicado el miembro del Consell, Jordi Juan, lleva ya años redactada por el propio Ministerio". El exalcalde también ha apuntado que "no entendemos el motivo por el que no se ejecuta. Si este motivo es económico, el Ministerio realiza una política de desperdicio, ya que ha realizado un gasto en actuaciones de emergencia que supera el coste de la solución definitiva", ha señalado.

Declaración de emergencia

Por otra parte, Compromís ha aprovechado el acto para reclamar las competencias de las playas, en estos momentos en manos del Gobierno del Estado español, como sucede en otras autonomías como Andalucía y Cataluña. Así, lo demandó, el senador Carlos Mulet, quien, además, recordó que, en las últimas fechas, presentó una pregunta al Ministerio en la que urgía la declaración de zona de emergencia para las playas de Tavernes.

Esta exigencia, también, la hace propia Joan Baldoví quien se ha comprometido al concertar una reunión entre el Ayuntamiento de Tavernes y la Dirección General de la Costa y el Mar en Madrid, un encuentro que, por cierto, el Ministerio ha rechazo en un primer intento. Según Baldoví, las soluciones "no pueden aportarse solo para el verano", sino que "debe ser definitiva". El diputado ha animado a la ciudadanía ya las asociaciones a presionar al Gobierno del Estado español y a los partidos que ocupan este gobierno para que lleve a cabo, ya de una vez, la solución definitiva en la playa de Tavernes, como hace años lleva haciendo Compromís.