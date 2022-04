Les pedres cridaran

Els pelegrins pujaven a Jerusalem per celebrar la Pasqua el catorze del mes de nissan, el dia de la lluna al ple. Des de les planes de Galilea o de les comarques de la mar, arribar a les muntanyes de Judea, a la Ciutat i al Temple, era un camí costerut i els pelegrins recitaven els salms que s’ho recordaven a cada pas, tot passant per terres eixutes i valls tenebroses. Un bon dia exclamarien que els seus peus havien arribat al llindar de Jerusalem, on serien acollits afectuosament i fent agitar palmes i rams d’olivera. Entre la gent, Jesús també va entrar en la ciutat santa i va escoltar crits de lloança, sobretot dels qui havien vist els seus miracles, i com alguns estenien els seus mantells com catifes d’honor. Alguns dels crits de salutació van escandalitzar els guardians de la llei antiga i van demanar a Jesús que reptara als exaltats que el lloaven. Jesús els va contestar que si estos callaren, fins i tot cridarien les pedres.

Sempre hi haurà algú que voldrà fer callar, sobretot si són els crits d’angoixa de la humanitat sofrent, que fan difícil continuar vivint i dormint despreocupadament. Millor estendre silencis còmplices, com una cortina que amaga tantes ferides, tants menyspreus, que poden fer perdre temps i diner. Fet el silenci en el món, hi arribarà la negació de la paraula, d’aquella expressió del pensament que construïx humanitat i alça el vol de la llibertat per damunt de les consignes, de les càpsules preparades per a produir somnis de paradisos inexistents i fer perdre la memòria de l’origen.

L’operació d’imposar silenci, d’abolir la paraula, es completa amb la maniobra d’acostumar a mirar la realitat com una pedra sense sentit, més enllà d’allò que els sentits perceben de forma immediata, com instintiva. Quan s’ofega la paraula, també s’ofega l’esperit del símbol, d’aquella força que anima a mirar, des de la sorpresa, cada objecte, cada persona, cada revolta del camí, com un amanéixer sempre nou i divers, com una llum que fa més gran els paisatges o els encontres, encara que siguen els habituals, els mateixos del dia anterior. A vegades els poetes són els mitjancers d’aquelles experiències que eixamplen el cor i la ment, com en aquell poema de David Turoldo que descriu el significat ocult dels elements arquitectònics d’una imaginària catedral i que tanca amb uns versos que fan tremolar, encara que siga en una pobra traducció: «I quan potser els hòmens no parlaran / mai més de Tu, continueu parlant/ vosaltres, oh pedres».

I la festa dels rams no va ser l’escena final del drama. Als cinc dies, Jesús serà detingut i conduït a la presència del poder civil i del tribunal religiós, és a dir a la força de l’imperi i a l’autoritat de l’esperit, la més temible de les connivències per abastar la totalitat de la condició humana. Ha arribat l’hora malèfica d’esborrar la memòria de l’home bo per la mort més ignominiosa, la de la crucifixió, que matava el cos i tacava per sempre de deshonor l’esperit. Si quan entrava amb honors a Jerusalem, alguns volien fer callar els crits d’exultació i, en definitiva, negar la paraula, ara han trobat l’ocasió d’apagar la llum de la raó, del pensament, i imposar-se per la força de la cridadissa, del soroll informe que fa impossible distingir els sons confusos de la veritat clara i neta. Criden amb totes les forces contra els humils indefensos o contra els pacífics que respecten les raons de l’altre, en una lluita que necessàriament porta a la desfeta. De moment, sabem qui va guanyar, però la història és llarga i guarda sorpreses.

Passat el dissabte, quan començava a créixer el nou dia, el nostre diumenge, també sabem el que va passar, la gran sorpresa que aquella pedra, la que tancava el sepulcre de Jesús i el faria emmudir per sempre, va redolar i va deixar una porta oberta a un futur lluminós, tenyit de tots els colors de la felicitat. I la pedra, contra tot pronòstic, continua cridant en el nostre món de cada dia, si més enllà de la fredor de la matèria s’albira una realitat més viva i misteriosa, com tot allò que és important.