Mazón (PP) visita la playa dañada por el temporal en Tavernes

reunión con vecinos. El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, visitó ayer la playa de Tavernes de la Valldigna para conocer de primera mano los daños producidos por el último temporal en este punto. El líder popular estuvo acompañado por la portavoz del partido en el ayuntamiento, Eva Palomares, además del presidente de la formación en Gandia, Víctor Soler y la portavoz de Medio Ambiente en les Corts, Elisa Díaz. Los dirigentes se reunieron con algunos vecinos y vecinas de la zona y también con representantes de Mediterránea, plataforma que abarca a afectados de todo el litoral, entre los que se encuentra SOS Platja de Tavernes, según ha informado el PPCV en un comunicado. «Estamos a las puertas de uno de los periodos turísticos por excelencia, la Semana Santa, y las playas no están en condiciones. Y lo peor es que no es de ahora, llevan mucho tiempo así», ha señalado Mazón, para quien el caso de Tavernes «es flagrante desde hace más de dos años, desde antes del temporal Gloria, y no se ha hecho nada». Mazón denunciaba que, por parte del Ministerio, «no hay actuaciones y por parte del tripartito no hay exigencia para que se actúe más allá de la foto».