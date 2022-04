El músic saforenc Carles Pastor obrirà el cicle Marquesa Concerts 2022

«Marquesa Concerts» enceta una nova edició d’actuacions per a maig i juny al Jardí de la Casa de Cultura. Els protagonistes del cartell són el saforenc Carles Pastor, Òscar Briz, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, La Otra, No Me Pises Que llevo Chanclas i Nacho Vegas. Les actuacios seràn els dissabtes a les 22.30 hores, a excepció de la inauguració, que es durà a terme a les 20 hores.

L’artista que encetarà aquesta edició el 21 de maig serà el saforenc Carles Pastor, el qual presentarà el seu 6é disc «Les flors de Chernóbil». «Treballem el rock suau, la música d’autor i la música d’arrel americana, però el directe és més elèctric i dinàmic», ha expressat l’artista. Seguidament, a les 22.30 hores, muntarà a l’escenari el cantautor Òscar Britz, guanyador del premi a millor cançó i disc de cançó d’autor de la darrera edició dels Premis Carlos Santos. El 28 de maig serà el torn de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, un dels grups revelació del rock & roll, que presentarà el seu CD. La Otra, integrat per dones d’estil prop al reggae i música alternativa, actuarà el 4 de juny. Amb la fi d’abastir tota mena d’edats als concerts, el 18 de juny cantaran a la Casa de la Cultura No Me Pises Que Llevo Chanclas, conegut a tot el país. Nacho Vegas serà l’encarregat de tancar l’edició de «Marquesa Concerts» el 25 de juny. La programació va ser presentada pel regidor de Cultura, Nahuel González, acompanyat de l’artista saforenc Carles Pastor. El cartell ha estat dissenyat, un any més, per German Enguix (Gerengo Design). Es tracta d’una edició que, tal com ha manifestat el regidor, està marcada per la «tornada a la normalitat del festival». González ha volgut agrair el treball del director de Casa de Cultura, Eudald González, en esta programació. Les entrades, entre 6 i 10 euros, estan a instanticket.es/culturagandia o al a Casa de la Cultura.