Muchas palabras pero pocos hechos

En las últimas semanas, dirigentes de todos los colores políticos y representantes de la administración central se han acercado a comprobar los destrozos causados por el último temporal a la playa de Tavernes de la Valldigna. Además del secretario general de la demarcación de Costas en la Comunitat Valenciana, Antoni Cejalvo, por allí se han pasado representantes de PSPV-PSOE, Ciudadanos, PP y Compromís.

Son visitas que buscan mostrar el interés que estas formaciones tienen por que se encuentre una solución definitiva al problema de regresión que sufre este litoral, y otros muchos tramos no solo en la comarca de la Safor, pero lo cierto es que, pese a que hace décadas que el problema persiste, ninguno de ellos, en etapas en las que han tenido responsabilidad de Gobierno, han aprobado un proyecto decidido que pusiera fin a la situación.

Cejalvo anunció este lunes que el organismo que dirige ha elevado al Ministerio para la Transición Ecológica un informe sobre la situación de la playa vallera para que declare, o no, la situación de emergencia para poder actuar lo más rápidamente posible. Sin embargo, a día de hoy no no se conoce respuesta del departamento que dirige Teresa Ribera. De hecho, este periódico ha contactado también con el ministerio hace varios días sin obtener respuesta a las demandas que desde hace años plantea el ayuntamiento vallero. Si bien la Semana Santa ya se da por perdida en términos de adecuación de la playa, los responsables municipales viven con la tensión de saber si la actuación llegará o no para el próximo verano.

Junto a Cejalvo acudieron Antoni Such y Paco Molina, en representación del Consell de la Generalitat. Ambos son cargos socialistas, partido que gobierna en España desde el año 2018. Especialmente en los dos últimos años, desde que se produjo el temporal de la borrasca «Gloria» las actuaciones para regenerar las playas por parte del ejecutivo central, que es quien tiene competencias sobre actuaciones en la costa, han sido más bien escasas.

Sí que es cierto, en todo caso, que hace escasas semanas adjudicaba el contrato de redacción del proyecto que, se espera, apunte a la solución definitiva a este problema, aunque no es probable que su ejecución se produzca antes de dos o tres años.

El pasado jueves, por su parte, acudía Carlos Mazón, presidente del PP en la Comunitat Valenciana, quien criticó duramente tanto al jefe del Consell, Ximo Puig, como al Gobierno español. El dirigente representa una formación que, si bien en los últimos años ha puesto en marcha varias iniciativas parlamentarias en distintas cámaras, no es menos cierto que, con Mariano Rajoy en el palacio de la Moncloa, también comandó el Gobierno central sin que se llevara a cabo actuación alguna para acabar de forma definitiva con un problema que se inició primero en la zona de la Goleta y que ahora afecta a la playa urbana de Tavernes.

Escasa influencia

Los últimos en acudir personalmente a conocer la situación de la playa vallera fueron los dos representantes de Compromís en las cámaras nacionales, Joan Baldoví en el Congreso y Carles Mulet en el Senado, que ayer estuvieron en la zona junto al secretario autonómico de Innovación, Jordi Juan, exalcalde del municipio y único cargo del Consell que se ha personado, la diputada Mònica Álvaro, además de otros dirigentes y militantes dela comarca como la secrearia comarcal, Jacinta Rubio o el vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, entre otros. Tanto Baldoví como Mulet han registrado varias preguntas y enmiendas y han puesto en marcha distintas iniciativas para la protección de las playas valencianas. Sin embargo, la influencia de Baldoví para que ese tipo de acciones se conviertan en realidad ha sido más bien escasa, a pesar de que fue uno de los diputados que, en su día, señaló que exigiría actuaciones en la costa cuando anunció el voto a favor en la investidura de Pedro Sánchez.

Esperando las acciones legales

A nivel local, la oposición exige al Gobierno que dirige el alcalde Sergi González que se inicien medidas legales contra Costas, como acordaron en su día en una reunión. El ejecutivo municipal ligaba estas posibles acciones a un informe que aclarara las causas de la regresión. El documento hace unos meses que está en poder del ayuntamiento sin que, por el momento, se haya dado el paso.

Lo cierto es que el Gobierno vallero no quiere dar un paso en falso que pueda «enfadar» a Costas en un momento en el que están pendientes de que se declare la emergencia y que ha empezado la redacción del proyecto definitivo. Existe el temor a que cualquier actuación en ese sentido podría retrasar las actuaciones y también a que el Ministerio ejecute un deslinde que acabe convirtiendo en suelo público es espacio que ocupan los edificios de primera línea.