dINAR. El municipi de Beniredrà va acollir el dinar de retrobament de la Gent Gran. Després d’un any i mig llarg sense poder abraçar-se ni ajuntar-se, per fi ha arribat el moment tant esperat. Organitzat per l’associació de Jubilats i Pensionistes, a l’acte van assistir l’alcaldessa, Elena Blanco i la regidora Vicky Bordes.