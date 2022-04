Dilluns passat, dia 4 d’abril, es van complir noranta-nou anys de la fundació de la Societat de Foment d’Agricultura, Industria i Comerç de Gandia. Fou l’any 1923. Un més abans s’havia creat el seu reglament per una comissió gestora sota la presidència interina de José Rubio Galiana. El reglament va ser aprovat pel governador civil de la província el dia 24 de març i, finalment, dues setmanes després es va constituir la Societat d’AIC de Gandia, amb la seua primera junta directiva, que va ser presidida per Diego Morell Adrover.

Es va decidir, aleshores, que hi hagueren quatre classes de socis: fundadors, numeraris, d’honor i transeünts. Es consideraria soci fundador a tots aquells que pagaren la quota d’entrada i participaren en els treballs de constitució de la societat dins dels primers tres mesos des de la constitució. Tanmateix van ser considerats socis fundadors aquells que van demanar l’ingrés durant els tres primers mesos. Les baixes dels socis fundadors serien cobertes pels socis numeraris que ho sol·licitaren seguint un rigorós ordre d’antiguitat. El secretari general, Vicente Ros Planas, va proposar que, donat que els socis encara no estaven classificats com a industrials, agricultors i comerciants, estos grups haurien d’elegir per separat els dos consellers que els pertocava tindre en la junta directiva. Es van acordar les quotes: la d’entrada, de 50 pessetes, i una quota mensual de 5 pessetes, les quals no es cobrarien fins que el local social estiguera instal·lat.

Un dels primers acords de la nova junta directiva va ser emetre obligacions per una quantitat de 80.000 pessetes per a poder adquirir el local social i adaptar-lo als fins declarats. Es tractava de la compra de la magnífica casa, amb jardí, de Moran Roda, patrici gandià d’origen irlandés, la qual havia sigut heretada pel seu fillastre José Rausell (qui va ser alcalde de Gandia) i que estava situada al carrer de la Vilanova del Trapig, hui Sant Francesc de Borja. La superfície total era de 2.040 meres quadrats, dels quals 650 metres corresponien a la casa i 1.090 metres al jardí. Es feren gestions amb l’aleshores propietària, Dolores Espinós i amb els seus fills, amb els quals es van acordar estes dades econòmiques: es pagarien 15.750 pessetes en concepte dels gravàmens que hi havia sobre la finca i de 60.000 pessetes en concepte de l’adquisició de la casa perquè fora la seu social. Es va establir un període de tres mesos per a l’adequació de la seu i la compra del mobiliari necessari. Es va acordar que el dia 1 de juliol del 1923 la casa social hauria d’estar en condicions per a rebre els socis encara que algunes de les reformes i el moblament dels diferents salons es farien gradualment i a mesura que els recursos de la societat ho pogueren permetre.

La Societat començà a caminar amb energia i posà els ulls en tres reptes, considerats, aleshores, d’importància vital per a la ciutat i la comarca: millorar els mitjans de transport i aconseguir la transformació de la via estreta del ferrocarril en via ampla, millorar el sistema de reg per als camps de cultiu i que el pantà de l’Orxa fora una realitat i millorar el tractament de les mercaderies i del seu règim aranzelari. Foment demanà la creació de centres educatius i, també, d’un institut d’ensenyament secundari. Els socis saberen moure’s per les altes instàncies regionals i nacionals, i prompte Foment guanyà prestigi i reconeixement. La societat no parava: xerrades, conferències multitemàtiques, classes d’idiomes i actes culturals recreatius per als socis.

Han passat noranta nou anys i la Societat de Foment d’AIC continua oberta i activa. La història escrita en els seus llibres d’actes parla d’èpoques diverses, algunes dolentes, com la de la interrupció motivada per la guerra incivil; la lamentable i mal aprofitada època del Bingo, les conseqüències econòmiques del qual encara s’estan patint, i la pèrdua inexorable d’una massa social envellida sense que encara s’haja trobat la fórmula que faça atractiva la presència d’eixa gent més jove, en mans de la qual hui estan tots els ressorts de la vida quotidiana. No obstant això Foment d’AIC és una entitat viva, l’agenda diària de la qual està completa de reunions de tot tipus de les diferents entitats econòmiques, socials i culturals, per la qual cosa l’hem batejat com El Cor de la ciutat. Una casa gandiana situada al bell mig de la ciutat amb tot tipus de servicis. Una porta oberta a tots els gandians que tinguen alguna cosa a dir, a fer o a organitzar, sempre amb respecte a les persones i a les seues idees. El contacte i col·laboració amb l’Ajuntament és directe i fluid, i es tradueix amb un suport econòmic emprat en obres d’acondiciament i reforma del vell l’edifici, i en la cessió per part de l’entitat de tots els seus locals i sales per a qualsevol necessitat municipal o dels grups polítics. En la tercera planta han sigut creats uns despatxos amb un lloguer mòdic, adreçats a joves emprenedors.

L’entitat el proper any commemorarà el centenari de la seua fundació. Un esdeveniment que les directives dels dos darrers anys han afrontat admetent que es tracta d’un esdeveniment rellevant i únic d’una societat de tarannà plural que durant cent anys ha tingut una influència important en la història de Gandia. Sa Majestat el Rei Felip VI, ha acceptat la presidència d’honor del centenari. La ministra d’Innovació i Ciència, Diana Morant; el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i l’alcalde president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto, han acceptar formar part del Comité d’Honor del actes de la celebració del centenari.

L’eix central de la commemoració serà la publicació un llibre, Foment d’AIC, cent anys fent Gandia, al qual han sigut convidats a participar 56 col·laboradors, provinents de tots els àmbits de la vida de la ciutat, els quals, en 63 articles, ens parlaran de la història dels últims cent anys de la ciutat de Gandia. Serà el llegat que la Societat de Foment d’AIC deixarà a la ciutat i societat gandiana en commemoració del centenari de la seua fundació. La publicació, quasi un any abans de l’efemèride, ja està molt avançada i anirem parlant-los-en, a poc a poc, més avant. Serà un treball original i inèdit, una publicació que s’ocuparà de la història municipal; del desenvolupament urbanístic gandià; de l’evolució de la situació agrícola, industrial i comercial; del fet religiós i de l’arqueològica; de la sanitat; de l’educació (pública i religiosa); de l’esport; del turisme; de la cultura i de totes les seues vessants (música, teatre, cine, premis literaris, la Visitatio Sepulcrhi, el CEIC Alfons el Vell, Saforíssims); dels mitjans de comunicació (premsa, radio, televisió); de les festes locals (Falles i Setmana Santa). Durant els darrers cent anys de la vida de Gandia.

Un llibre que ha acomboiat el autors, tots ells de primer nivell en les seues respectives àrees i que ha il·lusionat la junta directiva del president, Joaquín Barber, perquè la publicació abastarà una dignitat remarcable i estarà al nivell de la importància que se li donarà a l’esdeveniment del centenari de la Societat de Foment d’AIC de Gandia.

