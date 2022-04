La Font gana al Dénia y se pone a tiro de la permanencia

El CE La Font hizo los deberes y se impuso ayer, aunque por la mínima, al CD Dénia, ganando por 1-0 el partido correspondiente a la 26ª jornada de liga en el Grupo IV de la Regional Preferente.

Desde el inicio la Font salió con la mentalidad clara de sumar los tres puntos en disputa para poder poner tierra de por medio con la zona de descenso. En el minuto 5 Gabriel tuvo una clara ocasión con un potente tiro cruzado que se marchó fuera por muy poco, cuando ya se cantaba el gol en la grada. En el 28 se anuló un gol a Ferran, por fuera de juego.

En el minuto 34 la colegiada castigó con penalti una falta de Ribes a Gabriel. El lanzamiento de Vicente Falquet «Percha» desde los 11 metros lo paró el guardameta visitante Álex, pero el rechace fue de nuevo a «Percha», quien no perdonó para colocar el 1 a 0 en el marcador, resultado con el que se llegó al descanso. Tras el paso por los vestuarios, la decoración no cambió ni un ápice, con la Font bien plantada ante un Dénia que era un querer y no poder, aunque en la recta final apretó para conseguir el empate.

Por tanto, victoria muy importante para la Font; adelanta al Calp en la clasificación, que jugará hoy su partido. También hay un enfrentamiento directo por la salvación entre el Pedreguer y el Contestano, lo que da más valor a la victoria conseguida ayer.