¿Qué hay de nuevo?

La entronización del nuevo líder popular abre una nueva y estimulante etapa en el seno del PP. El cierre de filas en torno a Alberto Núñez Feijóo ha cancelado totalmente los discursos apocalípticos, o simplemente hastiados, surgidos al calor de las batallas internas de ese partido. Tras el congreso extraordinario de Sevilla todo vuelve a estar en orden y hay hambre en los medios y en la sociedad por ver en acción a esa nueva derecha, moderada, constructiva, centrista y con sentido de Estado creada como por ensalmo en la capital andaluza. Una oleada de «ilusión» anega las filas populares. Hay, por fin, una alternativa eficaz al desastroso gobierno social-comunista de Sánchez, y la derecha española ha demostrado que puede cerrar sus crisis en tiempo récord y renacer de sus cenizas con envidiable vigor de la mano del moderado Alberto Núñez Feijóo, cuya altura política puede medirse por sus rotundos éxitos electorales en Galicia. Feijóo es no solo el Presidente que necesitaba el partido sino el que necesita España. Este es, más o menos, el relato oficial de la crisis del PP.

El relato real es muy distinto: un partido envuelto en múltiples casos de corrupción sufre una crisis interna provocada por la denuncia de su Presidente de un nuevo caso de corrupción que afecta a la Comunidad de Madrid y directamente a Isabel Díaz Ayuso. Ese Presidente es cuestionado por los llamados «barones» territoriales, partidarios de «lavar los trapos sucios en casa», situación que deriva en un pulso entre el líder del partido y la presidenta madrileña que se salda no con la apertura de una investigación interna o con demandas en los tribunales para depurar responsabilidades sino con el cuestionamiento y ulterior defenestración del propio Presidente del partido. Para cubrir la vacante ocasionada por el putsch de los «barones» se convoca un Congreso Extraordinario al que solo se presenta un candidato y en el que no se debaten propuestas, ideas, ni se lleva a cabo autocrítica alguna, ni se alude a los hechos que precipitaron la crisis interna. Finalmente, el candidato único es elegido por aplastante mayoría al tiempo que la Fiscalía Europea insiste en investigar el presunto caso de corrupción denunciado por el anterior Presidente popular. Una semana antes de ser proclamado oficialmente el nuevo líder popular, el PP pacta en Castilla y León con Vox, acuerdo que el PP europeo desaprueba pero que Núñez Feijóo celebra como un ejemplo de estabilidad democrática. Una semana después, la Audiencia Nacional condena por tercera vez al PP por beneficiarse de la trama Gürtel, pero el nuevo líder sostiene impertérrito ante los medios de comunicación que la noticia «no le preocupa». Casi simultáneamente se descubre otra trama de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Madrid conocida como «el pelotazo de las mascarillas», pero el nuevo líder muestra públicamente su apoyo al alcalde de Madrid, quien a su vez agradece ante los medios la confianza depositada en él por la máxima autoridad de su partido. Asimismo, tanto el nuevo líder proclamado en Sevilla como su equipo directivo, ni siquiera se plantean excusarse ante la opinión pública por el permanente tono de crispación y la estrategia de bloqueo institucional adoptados por el anterior Presidente popular durante la larga crisis sanitaria con respecto al gobierno, reiteradamente acusado de «ilegítimo», en el entendimiento de que no hay razones para hacerlo, y que el principal problema de España sigue siendo Sánchez.

En resumidas cuentas: tras un cambio meramente cosmético, producto de rivalidades internas de baja estofa por el poder orgánico del partido, cuya puesta en escena no encuentra parangón en las derechas liberales de Europa, un cúmulo de trapos sucios no muy fragante, un panorama ideológicamente estéril, ya señalado en 2018 por José Manuel García Margallo, y el culto más descarado a la irresponsabilidad como primera norma de conducta política, ¿qué hay de nuevo en el PP?