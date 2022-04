La novel·la «Justícia poètica» es presenta a la Casa de la Cultura de Gandia

Sara Font, gestora cultural des de fa molts anys al seu poble, presenta un recurs contra el seu propi ajuntament quan aquest pren una decisió que afecta la catalogació laboral de la seua plaça, rebaixant-ne el nivell d’accés, cosa que ella considera injusta. Després d’anys de litigi entre les dues parts, la demanda arriba fins i tot al Tribunal Suprem, que finalment dictarà una sentència que sentarà jurisprudència.

Aquesta és la trama, basada en fets reals, del llibre Justícia poètica, que dimarts que ve, a les 19 hores, es presenta a la Casa de la Cultura de Gandia amb entrada lliure en un acte organitzat per la Universitat Popular.

La presentació del llibre, del que és autora Josep Marian de Déu, correrà a càrrec de Fabiola Serra Pellicer, i assistirà el fotògraf José M. Rodrigues, premi Pessoa 1999. Justícia poètica és la primera novel·la llarga de l’autor, guanyador l’any 1999 del premi de literatura infantil CaixaOntinyent.

Estructurada com un docudrama i lliurement inspirada en diversos casos reals que l’autor coneix de primera mà, el lector assistirà a una projecció d’escenes, moltes d’elles extretes de pel·lícules famoses, en les quals, més que contar de forma documental el desenvolupament del procés judicial de què es tracta, es fixa sobretot en les conseqüències físiques i morals que aquest litigi té sobre l’autoestima de la protagonista de la novel·la.

Així, el llibre indaga en les raons per les quals una dona que ha tingut èxit en el seu projecte cultural, que inclús ha rebut el reconeixement d’organismes europeus, és menystinguda pel seu propi ajuntament, i proposa com a tesi que les causes potser caldria trobar-les en un doble estigma: el de ser dona i el de dedicar-se al món cultural.

Més que la narració periodística sobre aquest llarg procés judicial el relat del llibre aborda els efectes que tot això té sobre la protagonista, i com, finalment, és capaç de sobreposar-se i d’alliberar-se d’aquest llast per a tornar a volar lliurement.

A través de 236 pàgines i 15 fotografies que integren el llibre Justícia poètica es convertix en un text que parla d’empoderament, de dignitat, de valors davant d’una situació complicada i que vol ser també, modestament, un homenatge a la gestió cultural, a les persones que dia rere dia s’esforcen per fer-la realitat amb la màxima qualitat i independència possibles.