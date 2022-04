Oliva programa un cicle de Memòria Democràtica

L’Ajuntament d’Oliva, en col·laboració amb l’Associació de Familiars de Represaliats i Represaliades del Franquisme (ARFO), celebrarà un Cicle Anual de Memòria Històrica consistent en un conjunt de jornades divulgatives i commemoratives «per visibilitzar i posar en valor la memòria històrica de les víctimes d’Oliva que van ser deportats als camps de concentració de Mauthausen, i també es retrà honor a les víctimes de la dictadura franquista a Oliva», segons ha explicat Josep Escrivà, regidor de Memòria Històrica.

A través d’aquest cicle, explica, «s’ha volgut tractar amb més profunditat la memòria d’aquelles persones represaliades durant aquest episodi tan negre de la nostra història, dones i homes d’Oliva que pels seus ideals polítics oposats al règim foren víctimes de tortures i maltractaments, empresonades i fins i tot, assassinades».

L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, present en la presentación del programa, va valorar els treballs que s’han fet per divulgar la memòria contemporània del municipi i va dir que «és una tasca essencial per a enfortir la qualitat democràtica de la nostra societat i necessari per a generar una societat més tolerant».

Per la seua banda, Teresa Llopis, presidenta d’ARFO va expresar el seu agraïment a l’Ajuntament d’Oliva per l’organització d’aquestes jornades, ja que «un dels objectius de l’associació és col·laborar amb les institucions públiques per tal de difondre i reivindicar la memòria històrica de la nostra ciutat, especialment a les generacions més joves».

La primera jornada tindrà lloc el pròxim 14 d’abril, quan es commemora la instauració de la segona República Espanyola, amb un acte commemoratiu al Cementeri Municipal. Tot seguit, es preveuen una sèrie d’esdeveniments, com ara la projecció del documental La maleta de Mauthausen, el 7 de maig, o la col·locació de taulells amb els familiars dels empresonats i víctimes al camp de concentració de Mauthausen, el 14 de maig, amb una contextualització sociològica realitzada per Vicent Malonda Mestre. A més, el museu etnològic albergarà l’exposició Les víctimes valencianes del Nazisme, cedida per la Diputació de València, a la qual s’afegirà un plafó dedicat expressament a les víctimes d’Oliva, elaborat per Pura Peiró Bertomeu.

El regidor de Cultura, Julio Llorca, va assenyalar durant la presentació que s’ha programat l’obra teatral Presoners, d’Albena Teatre, amb la participació de l’actriu olivera Àgueda Llorca, i que s’exhibirà al públic el 16 de juliol, a l’Elca, amb la col·laboració de la Fundació Francisco Brines, perquè partir del 1937, l’Elca va ser una colònia on s’acollien xiquets en solidaritat republicana.

Així mateix, les Biblioteques de Tamarit i de l’Envic d’Oliva posaran a disposició del veïnat un espai dedicat a la memòria històrica durant tot el pròxim mes de maig.