«No nos podemos olvidar transmitir el mensaje de la fe y la ayuda a los más vulnerables»

Este miércoles, poco después de asistir a la inauguración de la muestra de matracas en la sala Coll Alas de Gandia, Mari Carmen Sarrió Pascual, Madrina de la Semana Santa y Camarera de Cristo Resucitado de Gandia, atiende a este periódico. Apenas iniciada la conversación, Sarrió se sumerge en el significado que, para ella, tiene esta y las otras semanas santas que ha vivido desde que era niña.

«Creo que es una mezcla de cultura, de arte y de tradición, pero eso nunca nos tiene que hacer olvidar el mensaje de la fe, la misión de transmitir esa fe y la necesidad de ayudar a los más vulnerables». La madrina, que confiesa que se sorprendió cuando le pidieron que asumiera ese cargo, añade que en estos días, «yo estoy con ese mensaje transmitido por el Papa Francisco de que no hay que balconear, sino callejear», expresión que, según explica, significa «estar al lado y al alcance de todas las personas vulnerables, de quienes nos necesitan». Y concluye que, «aunque suene un poco egoísta», todas las personas «deberíamos saber que ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros mismos».

La madrina es cofrade del Cristo Yacente en la Crucifixión, pero su trayectoria en la Semana Santa es mucho más extensa. Cuenta que su padre fue costalero del Nazareno y que de ahí surgió una relación que también incluyó a sus dos hermanos, que tocaban la corneta en las procesiones. Su hijo, que estudiaba en l’Escola Pia, se incorporó a la hermandad de San Pedro. Todo ello llevó a que su amigo Andrés Centella, ya fallecido, le preguntara si aceptaría ser la primera portadora de la imagen de María Madre, perteneciente a la hermandad del Nazareno. La respuesta, entusiasta, fue que sí. Mari Carmen, sin embargo, pasó a la hermandad del Cristo Yacente cuando Vicent Ribes la animó para que fuese la camarera de este paso, cargo que también aceptó y en el que estuvo entre los años 2005 y 2008, un periodo que no duda en calificar como «un sueño hecho realidad», porque, añade, «yo siempre he vivido con mucha fe y devoción la Semana Santa».

«En las 18 hermandades y en la Junta Mayor he encontrado personas bondadosas y llenas de valores humanos», dice Mari Carmen a la pregunta de cómo ha sido recibida en el cargo que ostenta en esta Semana Santa. «Creo que no me lo merezco», llegó a contestar cuando escuchó la petición, y ahora señala que, tanto en las hermandades como en el conjunto de la ciudadanía de Gandia, sean o no cofrades, ha encontrado «un sentimiento general muy acogedor e integrador».

«Camino a vencer la muerte»

De los actos que ya está presidiendo y viviendo, la madrina no duda en señalar los de hoy, Domingo de Ramos. No solo porque considera que esta jornada «representa la puerta de entrada de Cristo en el camino para vencer a la muerte», sino porque le llega a lo más profundo de su alma: Su padre murió un Domingo de Ramos y eso no se olvida. Trasladando un sentimiento muy personal, Mari Carmen Sarrió se emociona al recordar que aquel día tomó una ramita bendecida y la colocó en el féretro, junto al cuerpo de su difunto padre.

Y, en estos días en que se habla tanto de la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania, la madrina hace un llamamiento a cuantos puedan influir para que este conflicto se supere lo antes posible. «Tenemos que confiar en la esperanza y ayudarnos para salir de esta pesadilla».