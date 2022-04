Versos d’Ausiàs March amb música, vi i formatge

La sala Vicent Vidal Miñana de Beniarjó va acollir divendres passat la proposta Ausias Marc, senyor de Beniarjó. Hom sent tota la sabor duplicant l’aforament que en un principi se tenia previst. Es va tractar d’un un recital poètic amb versos del poeta valencià que foren acompanyats de la música del grup MedieVall Ensemble i maridats amb vi i formatge. Les lectures de Tomàs Llopis, Rosa Sabater, Vicent Lloret i Pura María García es varen alternar amb fragments de la vida del poeta de la veu de Vicenta Llorca, mentre que la música en directe del grup Medieval Ensemble, conformat per Sixte Escrihuela, Lidia Patricia Garcia i Laura Valls varen interpretar peces de repertori antic com una cançó de la trobairitz Beatriu de Dia o una romança sefardita anomenada La muerte del Duque de Gandia, entre d’altres. El sommelier Domingo Lloret (Ca Colau) va maridar versos i música durant tot l’acte amb diferents tasts de vi, degustacions de formatge i pa cassola en directe a tots/es els/les assistents. Un esdevenint organitzat per l’Ajuntament de Beniarjó que ha pretès ser preludi a l’entrega del Premi Senyoriu de Beniarjó que any rere any convoca el municipi. Al finalitzar l’acte, la regidora Concha Germán va agrair la presència a tots el públic.

Aquest acte ha pretès donar-li veu al poeta més universal que ha parit el territori valencià i acompanyar-lo de diferents elements sensorials, com la música o el paladar, per tal de crear una experiència poètica immersiva. Ausias Marc va nàixer a Beniarjó el 1397 i fou una peça clau en la poètica del Segle d’Or valencià.