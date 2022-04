L’Associació Musical Santa Cecília d’Ador enlluerna el veïnat amb un gran concert

El veïnat d’Ador va poder disfrutar dissabte del gran concert que la banda local, l’Associació Musical Santa Cecília, va oferir dins de la campanya «Excel·lent» de la Diputació de València. L’actuació es va dur a terme en el marc incomparable de la plaça de Sant Francesc de Borja, davant mateix de la façana de l’Església parroquial.

A més, el concert va ser gravat per tal d’editar un vídeo que mostrarà el bon fer dels músics d’Ador, de la mà de la batuta del director, Manuel Godoy.

La gravació audiovisual va ser efectuada per una empresa especialitzada enviada per la mateixa Diputació de València, a propòsit del Primer Premi Menció d’Honor que l’Associació Musical Santa Cecília d’Ador va aconseguir en el passat Certamen organitzat per la institució provincial.

L’Ajuntament va donar públicamente l’enhorabona i va expressar el seu orgull a músics, famílies, persones sòcies, en especial a la junta directiva, Jordi Estruch, Alman Sapena i al director. També als treballadores i treballadors de l’Ajuntament per l’ajuda en la coordinació, l’organització i muntatge: Mari Carmen, Jesús, Òscar i tot l’equip. «Sense el seu treball no hauria estat possible», indica l’ajuntament.