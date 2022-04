La Semana Santa entra en sus días grandes

Para algunos gandienses, esta noche de Jueves Santo, si el tiempo no lo impide, es como una pequeña «madrugá» sevillana. Y no es para menos, porque la ciudad se llena de procesiones con imágenes, cofrades, música y momentos de mucha emoción, especialmente en esos «encuentros» que, a distintas horas, salpican un escenario que, fundamentalmente, se da en las calles y plazas del centro de la ciudad. Miles de personas acompañan esos momentos, y se espera que sean aún más intensos porque no se han visto desde 2018. En el año siguiente llovió intensamente y en 2020 y 2021 nada fue normal debido a la pandemia del covid-19.

En este 2022, además, se presentan varias novedades. Entre ellas figura el momento bautizado como «Últimas miradas de la Virgen María», que protagonizan las imágenes de la Dolorosa y el Cristo Yacente en la plaza Major. Y también el estreno de la nueva imagen que, bajo el nombre de Virgen de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor, se incorpora a la Semana Santa gandiense por parte de la hermandad del Ecce Homo. El extensísimo programa de actos, con sus horarios, puntos de partida, recorridos y momentos dignos de ser observados, se puede encontrar en la página web de la Junta Mayor de Hermandades de Gandia, y también en las oficinas de turismo de la ciudad. Para la jornada de mañana, Viernes Santo, destaca el viacrucis penitencial, en el que desde las 8 de la mañana, participan todas las hermandades, y, a partir de las 19 horas, también por el centro de la ciudad, el solemne Santo Entierro, donde se puede apreciar, por orden cronológico de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, toda la imaginería de las cofradías. En Oliva, ciudad donde también la Semana Santa se vive intensamente, hoy jueves tendrán lugar procesiones del Nazareno y de la Virgen de la Soledad. Además, a las 23 horas, en las tres parroquias, hora santa y viacrucis comunitario en el interior. Para mañana, Viernes Santo, se celebran tres de los actos más relevantes del programa. Se trata de la subida al Calvario y Sermón de la Montaña, el Desclavament y la procesión general del Santo Entierro. El Calvario arranca a las 6.30 de la mañana con la salida de las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa. Miles de personas suben a la montaña de Santa Anna para contempla el paso de las hermandades y el rezo de las diversas estaciones. Con el despuntar del día las imágenes que se pueden ver desde la montaña son realmente espectaculares, ya que la comitiva parece una serpiente multicolor que va ascendiendo poco a poco hasta las últimas estaciones conocidas popularmente como «Les tres casetes», dónde se ubican las imágenes. Después un franciscano se encarga de llevar a cabo el denominado «Sermón de la montaña». Por su parte, el Desclavament es uno de los actos más peculiares de la Semana Santa olivense. Será a las 18.30 horas en el interior de la parroquia de Santa Maria. A una figura articulada del Cristo se le desclavan las manos, los pies, la inscripción INRI con una música y letra expresamente compuesta para ese momento tan emotivo. Finalmente, a las 20 horas tendrá lugar el Santo Entierro, partiendo desde la Parroquia de Santa María, con la participación de las principales imágenes a hombros de los cofrades en un ambiente musical bandas de tambores y cornetas de todas las hermandades olivenses.