Naix a Oliva l’Associació Veïnal-Cultural del Palau

Oliva compta amb un nou col·lectiu: l’Associació Veïnal-Cultural del Palau. El seu objectiu és treballar per la revitalització del Palau i el seu entorn físic i humà. Les associacions són una ferramenta que permitixen unir a la ciutadania per poder expressar el que necessiten. Gràcies a la seua funció es canalitzen i es reivindiquen aquells temes que precisa la ciutadania com també les iniciatives i actuacions del poble que s’unix per dur-les a terme.