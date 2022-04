«Queremos que los jóvenes nos acompañen, porque no solo son el futuro, sino el presente»

Ya lleva casi dos años como presidente de la Junta Mayor, pero esta es la primera Semana Santa que se puede vivir de forma multitudinaria. ¿Qué ha pasado en este periodo tan excepcional?

Después de estar encerrados en casa o, cuando llovió, celebrando muchos actos dentro de las iglesias, las hermandades no han dejado de pensar qué hacer, y de ahí han surgido nuevos actos y nuevos proyectos. Yo creo que en estos dos años de pandemia hemos crecido como Semana Santa.

Efectivamente la Semana Santa crece en actos y en imágenes. ¿No teme que se produzca una saturación?

Es verdad que debemos poner mesura. Tenemos que ser conscientes de que ya somos una Semana Santa potente que, en imaginería, tiene un valor incalculable. Es una de las mejores entre las ciudades del Mediterráneo y parte del interior. Por eso defiendo que, cuando se proyecte algo nuevo, tenemos que trabajar para que sea de la misma categoría.

¿Qué objetivos se marca usted como presidente de la Junta Mayor?

En esta legislatura llevamos un año de retraso, porque el primer ejercicio no nos pudimos reunir y el segundo fue a medias. Es ahora cuando vamos a trabajar en los objetivos que nos marcamos. La Semana Santa de Gandia sufre un déficit de gente joven y por eso hemos empezado a trabajar en una comisión de juventud, que no hemos podido hacer efectiva hasta este año, en la que queremos que los jóvenes nos acompañen, porque ellos no solo son el futuro, sino también el presente y quienes nos tienen que relevar y mantener la Semana Santa. El otro objetivo es dar a conocer la Semana Santa para que esté presente durante todo el año. Hablamos de un espacio en el que puedan mostrarse las imágenes, porque entendemos que la categoría de la Semana Santa se lo merece y, además, también sería bueno para Gandia porque, como dice el lema, «Gandia es 365 días al año», ese espacio añadiría un valor a la ciudad.

Pensaba que lo del proyecto de museo prácticamente había quedado descartado.

Esta junta directiva está trabajando desde el primer día en poder mostrar nuestra imagen. Acabamos de recibir un reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional y no podemos tener escondida nuestra imaginería para exponerla únicamente cuando sale a la calle.

¿Se podrá hacer ese museo?

En eso estamos trabajando, porque entendemos que es necesario para la Semana Santa y para la ciudad.

¿Qué significa que ahora esta sea una Fiesta de Interés Turístico Nacional?. Porque, en realidad, para la mayoría de la gente la Semana Santa sigue siendo la misma.

En primer lugar, un reconocimiento a la labor que se ha hecho durante los 65 años transcurridos desde la refundación. Lo que nosotros recogemos es un testigo muy importante y nuestro afán es seguir creciendo. Estamos en una división diferente, en un lugar en el que la Semana Santa será más vista y más escuchada que hasta ahora. Ese reconocimiento debe llevar a que sea más conocida. Para ello debemos hacer las cosas como Dios manda y aportar actos que sean importantes para Gandia.

Muchos cofrades, mucha gente procesionando, mucho público. ¿Teme que todo derive en algo que se considere más espectáculo que manifestación de fe?

La misión de la Semana Santa cuando sale a la calle es mostrar toda la actividad que se desarrolla en las parroquias. La religiosidad popular no tiene por qué estar reñida con la religiosidad espiritual, sino todo lo contrario, tiene que alimentarla. Porque si perdemos los orígenes la Semana Santa no tendrá sentido. Nosotros trabajamos en la formación cofrade, pensamos que la revista Passio también contribuye a formar, porque estamos hablando de la trilogía de la Fe, Esperanza y, el próximo, la Caridad. Nadie duda que la Semana Santa no tiene fundamento si no se basa en la cuestión religiosa.

En Gandia es cierto que ese problema no existe, pero recientemente sí se ha producido en Sagunt. ¿Qué siente cuando se reabre el debate a raíz de una cofradía que se ha negado a admitir a mujeres?

Gandia es una ciudad integradora en todos los sentidos y la ciudad avanza en la normalización de todo eso a grandes y decididos pasos. No entiendo ni comparto, de ninguna de las maneras, que por diferencia de sexo puedas pertenecer, o no, a un colectivo.

¿Cambia en algo esta Semana Santa por ser la del Año Jubilar de San Francisco de Borja, que es el patrón de Gandia?

Como curiosidad y coincidencias, la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional se produjo el 3 de octubre de 2019, día de nuestro patrón, y volvemos a las calles en el Año Jubilar de San Francisco. Evidentemente que no nos hemos olvidado de este acontecimiento. En el Passio de este año abordamos tres vertientes de San Francisco: la religiosa, la política y la humana. También haremos la Visitatio Sepulchri en la Colegiata, para que pueda ser presenciada por mucha más gente, y los textos del patrón han estado y estarán presentes en muchas celebraciones.

¿La idea de la Semana Santa es impulsar la Visitatio Sepulchri?

Es un acto que pertenece al departamento de Cultura y hay un patronato que se encarga de la organización. Fue la Semana Santa la que, hace años, recuperó esta representación. Estamos desvinculados de la organización pero con ellos en la participación.

Si pudiera, ¿qué quitaría y que incorporaría a la Semana Santa de Gandia?

No voy a ser yo quien diga qué es lo que hay que quitar...

...quiere ser diplomático!

...yo más bien diría que debemos añadir y recuperar. Una parte fundamental de la Semana Santa es el hecho religioso, pero también debemos mostrar lo que somos y lo que hemos heredado como Semana Santa mediterránea. Hablo de rasgos que nos identifican, como las bandas de música, que estamos perdiendo, que no acompañan a la mayoría de hermandades en la procesión del Viernes Santo. Estoy muy a favor de las agrupaciones de cornetas y tambores, pero pienso que perdemos un poco esa identidad propia de nuestra Semana Santa y pienso que es algo que debemos plantearnos. Después añadiría, en cuanto a esa acción social que ya estamos haciendo, una mayor implicación de las 18 hermandades. Tenemos que estar al lado de quien lo necesita porque, como cofrades cristianos, es una de las bases fundamentales de nuestra religión. El amor y la esperanza, mensajes que nos transmitió el pregonero de este año, debe llevarnos a implicarnos, sobre todo en un trabajo conjunto de las 18 hermandades, en esa línea, porque cuando sumamos, el proyecto es más grande y seguro que llegamos a más personas.

¿Espera usted algún acto en especial en la Semana Santa?

La verdad es que la vivo toda con mucha intensidad. El acto multitudinario por excelencia es el Entierro de Viernes Santo, y el más alegre, más bonito, el que da todo el sentido a nuestra religión, que es el Domingo de Resurrección. Pero a mí, no como presidente sino a nivel particular, hay un acto que me encanta, que es el viacrucis del Viernes Santo a las 8 de la mañana. Ese silencio de la ciudad, ese fresco, esa tranquilidad, ese encuentro del Nazareno con su Madre y aprovechar para reflexionar sobre todo lo que estamos viviendo es el momento que más disfruto y que más intensamente vivo.

¿Gandia responde a su Semana Santa?

Estamos viendo mucha gente en la calle. Puede que sea una de las semanas santas con más personas mirando los actos. Como ejemplo, en solo tres días se vendieron todas las sillas para presenciar la procesión del Santo Entierro en la Vila Nova.