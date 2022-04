La llar d’un barri multicultural

Ausiàs i Carles Galbis s’hi van adonar que al barri de les «Quinientas», un gran espai urbà situat entre els carrers de Sant Pere i de l’Abat Solà de Gandia, existia una necessitat perquè tots tingueren les mateixes oportunitats. Un espai per al poble allà on hi ha molta gent vinguda d’altres ciutats i països.

«Aquest és un barri molt multicultural on la gent sempre té les portes obertes per a qui arriba i està acostumat a treballar en un espai de comunitat per poder suportar el pes i les carències del sistema en què vivim», explica Ausiàs Galbis. Un projecte que va començar com a «reforç solidari» i que amb el temps ha passat a convertir-se en escola popular. Van veure que s’havien de transmetre uns valors i acompanyar a totes aquelles persones en el seu creixement personal. «Volem que la gent s’involucre i treballe en companyia nostra dins d’una organització», diu Galbis.

Per a ells era imprescindible crear un espai on les persones tingueren un sentiment de comunitat i es veieren representades. «Per a una massa social tindre una identitat fixa on poder recolzar-se i sentir-se part és molt importat per crear eixe afecte», assenyala Ausiàs. Tot allò ha conduït a donar-li el nom d’Escola Popular.

Al principi, en el «reforç solidari», eren entre quinze i vint persones i amb el pas del temps han tingut una gran acollida al barri. Cada vegada són més xiquets i imparteixen un total de quatre classes a la setmana. Les parets pintades amb dibuixos de colors, la llarga taula que rodegen els xiquets i els seus somriures fan d’aquest un espai familiar i afable.

«Son necesarios proyectos como estos porque en muchos sitios la gente necesita ayuda y no la tienen», expliquen Lamyaa i Hajar, dues adolescents que assisteixen a Ca Saforaui des de fa huit anys. Han nascut a Espanya, però conten la història de persones que en només un any han aconseguit aprendre una de les coses més essencials per a la integració: l’idioma. Un fet tan senzill com dir «bon dia» és imprescindible per comunicar-se en la seua quotidianitat. Treballar la llengua és bàsic per una vida diària, digna i, sobretot, en comunitat.

«Ca Saforaui no es ayudar a la gente a hacer deberes, Ca Saforaui es dar ropa, dar de comer, es un apoyo a todo tipo de personas y familias», expressen.

Ausiàs Galbis parla de projectes que ja han posat en marxa per al futur: «Per a nosaltres és important la consciència, la cura i l’estima per la terra, així com crear zones d’oci que potser aquests xiquets no han arribat a conéixer, com l’acampada d’estiu».

El menjador social és, amb l’Escola, un dels projectes més necessaris. «Busquem que totes les persones tinguen un plat de calent i una cuina on poder col·laborar, és la posada en comú d’un espai comunitari», confessa. És per aquest motiu que en tot moment es parla d’un projecte autogestionat perquè les mateixes persones voluntàries són les que es fan càrrec del menjador i reben el menjar.

Maialen Almiñana estudia Filosofia i és voluntària de Ca Saforaui des que va complir la majoria d’edat. Ella expressa que des de l’adolescpencia sempre s’ha sentit una persona polititzada amb ganes de traslladar les seues idees a la realitat. «L’educació és la base de la integració, és la base de la societat», afirma Maialen. Promouen una educació basada en l’acompanyament i l’enfortiment cap als sectors més oprimits de la societat perquè realment arriben a la idea i l’esperança de poder aconseguir un canvi social. No hi ha una metodologia marcada, però el principal a Ca Saforaui són els valors. «Ens trobem en un moment en què l’educació està sent mercantilitzada i s’està parlant en termes com si l’educació fos capital. Els currículums educatius estan controlats per multiempreses que creen sistemes d’avaluacions que sols fan que capitalitzar a la persona que està aprenent», exposa Maialen descontenta. Així i tot afirma que la rebuda de Ca Saforaui al barri ha sigut «impressionant».

Amb aquesta nova crisi de refugiats a Europa, generada per la guerra d’Ucraïna, es reafirmen que gran part de la població denigra a les persones de color i no els accepta com a refugiats, i explica que «ara que els refugiats tenen el mateix color de pell que nosaltres s’obrin les fronteres com mai havia passat». Recorda Ausiàs Galbis que continuen les guerres a Palestina, Síria o ara la qüestió del Sàhara… «Hi ha moltíssimes lluites obertes i estem donant els recursos només als refugiats d’Ucraïna i a una única cultura per l’emergència que hi ha, però hauríem d’obrir les portes a totes les persones refugiades».

A Ca Saforaui no estan en contra de l’acolliment als refugiats d’Ucraïna, però defensen que s’acullen a tots els refugiats. «Hem trobat casos de gent que està integrada en la societat, que té els seus estudis, els seus papers en regla i en canvi no troba cap mena d’espai on poder residir sent molt jove, únicament perquè ve del Marroc», assegura Ausiàs.

Maialen, disgustada amb tot el que està passant, afirma que els prejudicis cap a les persones immigrants sols es poden trencar mitjançant una educació basada en la integració i que no assenyale el diferent. «La integració real s’hi pot aconseguir únicament amb actuació».

L’estima pel barri va fer que un grup de joves amb ganes d’aconseguir un canvi social veiera la necessitat de col·laborar en una llar on tothom tinguera les possibilitats i els mitjans per poder formar-se i sentir-se com a casa. És així com en huit anys han tingut la capacitat d’acostarse i treballar pels sectors més oprimits de la societat.