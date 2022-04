Bellreguard recorda a Joan Fuster 30 anys després de la seua última visita

El municipi de Bellreguard conmemora l’Any Fuster amb un un doble motiu. No sols que fa 100 anys del naixement de l’intel·lectual i escriptor de Sueca, sinó també que es compleixen 30 anys que Joan Fuster hi va estar al poble, en la que va ser la seua darrera aparició pública.

Esta doble efemèride es celebrarà este dissabte, 23 d’abril, amb una de les actuacions que, enguany, preveu el festival Barnasants a Bellreguard, que és una de les seus valencianes d’aquest projecte cultural en xarxa. Serà el recital de Rafa Xambó, a la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores.

Les entrades per al concert es poden adquirir ja al preu de 5 euros a la botiga de la web de l’Ajuntament de Bellreguard, en el següent enllaç: https://web.bellreguard.net/producte/23-dabril-%c2%b7-rafa-xambo-a-la-casa-de-la-cultura-de-bellreguard.

En el recital, Rafa Xambó presentarà el seté disc de la seua trajectòria artística, «La Dansa d’un temps nou», un recull de dotze cançons amb algun text de Xambó i altres de Maria-Mercè Marçal, Manel Marí, Anna Montero i Txema Martínez, en el qual hi ha interessants versions/relectures de poemes i cançons de Salvador Espriu amb Raimon, Nâzim Hikmet amb Pete Seeger, Manel Marí amb Toti Soler, Woody Guthrie amb Jeff Tweedy, Ovidi Montllor i John Lennon.

Abans de l’esmentat concert, a les 19 hores, la Muixeranga de la Safor actuarà també al Clot de l’Era per a recordar la figura de Joan Fuster.

Aquell 23 d’abril de 1992

El 23 d’abril de l’any 1992, el professor i referent del valencinisme, Joan Fuster, va fer la seua última aparició pública a la localitat de Bellreguard, amb una conferència sobre Josep Pla, precisament al mateix saló d’actes on tindrà lloc el concert de Rafa Xambó.

L’escriptor de Sueca moriria gairebé dos mesos després de la seua visita al municipi bellreguardí. Este any 2022 va ser declarat per la Generalitat Valenciana com a Any Fuster, per complir-se 100 anys del seu naixement.