Fireta del Llibre de Pasqua en la Biblioteca d’Ador

L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha rebut al representant de l‘Associació Casa d’Andalusia a Gandia, Juan Villarejo, per tal de firmar un acord entre el consistori i l’entitat associativa. Es tracta d’una subvenció directa mitjançant conveni per un import de 6.000 euros destinada a finançar les despeses de manteniment i de funcionament d’aquesta. Esta ajuda que també servirà per a cobrir les activitats que es puguen realitzar en diferents celebracions. Entre altres festivitats es troben el Dia d’Andalusia (28 de febrer) o La Romeria (28 i 29 de maig).

La Universitat Popular de Gandia organitza una visita guiada a la Fundació Todolí Citrus de Palmera el dia 30 d’abril. La Fundació Todolí Citrus ha creat en la partida «El Bartolí», de Palmera, un hort botànic amb més de 400 varietats de cítrics. Un projecte sociocultural que pretén investigar, divulgar i defensar el cultiu dels cítrics. En esta visita guiada es tindrà l’oportunitat de tastar algunes d’estes varietats. Les nscripcions es poden formalitzar en la UPG (plaça Loreto, 4) durant esta semana en Horari d’oficina de 9 a 13.30 hores. La programació de Pasqua que ha preparat l’Ajuntament d’Ador en el present any 2022 inclou una fireta del llibre, que està programada entre els dies 25 al 29 d’abril en la Biblioteca Municipal, de 16.30 a 19.30 hores. A més, la localiutat d’Ador celebrarà el Dia del Llibre amb la tradicional venda de llibres de segona mà a benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. Per una altra banda, també demà dijous, dia 21 d’abril, s’anuncia una gimcana i un berenar de Pasqua en el poliesportiu municipal des de les cinc de la vesprada.