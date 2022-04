Recepció als Jubilats i Pensionistes

oliva. La directiva de Jubilats i Pensionistes d’Oliva, que va ser reelegida el passat març en l’assemblea extraordinària de socis, ha visitat l’Ajuntament en un acte protocol·lari en el qual ha participat l’alcaldessa, Yolanda Balaguer i la vicealcaldessa i regidora de Gent Gran, Ana Morell. La directiva presidida per Antonio Colomar té a Rosa Mª Savall de vicepresidenta, Antonio Arribas com a secretari i tresorer; i Paquita Cardona, José Masanet, Francisco Ortolà, Francisco Parra i José Sòria com a vocals.