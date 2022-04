Tavernes avisa a Costas de la necesidad de crear sistemas para retener la arena

Que no sea «fer i desfer, com el matalefer», como ha ocurrido en tantas y tantas ocasiones anteriormente. Ese es el deseo del Gobierno local de Tavernes de la Valldigna de cara al proyecto de regeneración de su playa que está previsto que se lleve a cabo en las próximas semanas.

El municipio lleva mucho tiempo sufriendo los problemas de la falta de arena en su costa y especialmente los dos últimos esperando una actuación urgente que, además, proteja las edificaciones de la primera línea. Por eso, aunque se ha acogido con optimismo el proyecto de regeneración que ha anunciado el Ministerio de Transición Ecológica tras la declaración de emergencia, también se mantiene la cautela. Y es que, la experiencia, después de tanto tiempo, dice que los vertidos de arena acaban en el fondo del mar cuando se produce otro temporal de importancia.

Por ese motivo, el concejal de Urbanismo de la localidad, Josep Llàcer, uno de los hombres fuertes del Ejecutivo local, lleva varios días lanzando una petición a los responsables del organismo encargado de gestionar y ejecutar los trabajos para recuperar el perfil del litoral, tanto en la zona de la Goleta como en la más dañada del norte, es decir, la Demarcación de Costas en la Comunitat Valenciana.

En concreto, lo que reclama la administración local es que se tomen medidas para que la arena que está previsto que se vierta no vuelva a desaparecer al primer temporal marítimo importante que azote la costa en los siguientes meses.

Esta petición no es nueva. De hecho, el ayuntamiento vallero lleva varios años proponiendo a Costas algunos sistemas destinados a retener el material. Por ello, por ejemplo, encargó un proyecto a la empresa Inversiones Ducal de Gandia que consistía en la instalación de unos sacos de malla geotextil rellenos de arena en paralelo a la costa y a cien metros mar adentro.

El objetivo de este sistema es doble, ya que por una parte permitiría la retención de la arena vertida y, por otra, frena el impacto de las olas que se tragan esa arena.

El ayuntamiento presentó la propuesta a la demarcación de Costas pero el organismo la descartó. Esta negativa no es algo aislado, ya que la administración siempre apuesta por que se recuperen las costas a través de procesos naturales como por ejemplo la regeneración de la arena o, como mucho, construcción de espigones.

La asociación SOS Platja de Tavernes también quiere que Costas y el ministerio escuchen su propuesta. Esta pasa por la construcción de espigones en paralelo a la playa, a semejanza de lo que se ha hecho en la ciudad de Rimini, en Italia. El objetivo de esta infraestructura, igual que el de la malla geotextil, es retener la arena y evitar las imágenes que se aprecian estos días, con las olas golpeando las construcciones de primera línea.

La próxima actuación no contempla ninguno de estos sistemas. El proyecto, que Costas no ha hecho público, incluye el vertido de una cantidad de arena que no ha transcendido pero que podría superar las aportaciones realizadas en las últimas ocasiones, a tenor de la previsión de extracción de arena de unos 40.000 metros cúbicos tanto de Gandia como de Xeraco.

Tampoco la propuesta de solución definitiva que en estos momentos se está redactando después de que el Ministerio para la Transición Ecológica lo adjudicara hace unas semanas, contempla ninguno de estos sistemas, sino que opta por el vertido de más de un millón de metros cúbicos de arena y, si se considera necesario, la construcción de un espigón para poder retener el material.