Ambra Llibres de Gandia anuncia per a demà dissabte un Sant Jordi amb molts llibres, jocs per als més menuts, roses i descomptes, però les celebracions s’enceten a les 19.30 hores de hui amb el poeta Marc Granell a la llibreria per presentar-nos «Vesprada d’amor i única» el seu darrer poemari de l’editorial Amsterdam. Amb el poeta, conversaran Puri Naya i Maria Josep Escrivà.