Lectures per als amics dels llibres

La data del 23 d’abril, de cada any, és com un d’aquells aniversaris que no podem oblidar i que tenim ben anotat a l’agenda, segurament perquè ens invita a celebrar una festa d’un dels més grans amics de la Humanitat, el llibre. La lectura ens va acompanyant des dels primers anys escolars i va deixant en el nostre esperit tot un rosari d’emocions, de coneixences, d’experiències o d’idees, que ens obrin la ment, ens fan enyorar altres temps, ens consolen, ens animen a conèixer els secrets de l’existència humana, a descansar, a riure o plorar, a somniar a altres vides, a explorar territoris que mai no ens serà permés de recórrer, a mirar els altres companys de camí amb més respecte i benvolença, a descobrir que els lectors formen part d’una fraternitat universal que té com a divisa la pau i la tolerància. Ara, per contribuir a estimar els llibres, podrem trobar nous amics en unes lectures que parlen precisament dels llibres, si vos agrada explorar futures històries, gaudir d’estranyes aventures o conèixer personatges que només poden habitar en el món de la literatura.

A principis dels anys cinquanta del passat segle, l’escriptor nord-americà Ray Bradbury va sorprendre amb una novel·la que tenia l’enigmàtic títol Fahrenheit 451. L’autor, amb certa ironia, ens avisava, en el frontispici de l’obra, que la referència científica volia dir quina és la temperatura que fa possible que el paper dels llibres es creme. La novel·la ens introduïa en una societat del futur on era obligatori ser feliç i, en conseqüència, no s’hi podia pensar, operació que era considerada la font de la infelicitat. I els llibres, com a vehicles del pensament, eren els primers enemics que calia suprimir i, gràcies al foc, fer-los exterminar. El govern havia creat un cos de bombers que era l’encarregat d’esta tasca de desinfecció. Un d’aquells bombers, un bon dia va descobrir que encara existien hòmens que guardaven els llibres d’una forma no apta per a la cremació: se’ls sabien de memòria, de tal manera que cada persona s’havia identificat amb una obra important del pensament i la literatura. Un dia li van presentar la República, de Plató, un altre dia l’Evangeli de Mateu. Aquell antic bomber acabaria sabent de memòria l’Apocalipsi bíblic, una identificació que l’ajudaria a entendre el final de la novel·la, que si també el voleu aclarir, des d’una altra perspectiva, sempre podeu vore la pel·lícula del director francés François Truffaut, amb el mateix títol.

En les laberíntiques prestatgeries de la biblioteca universal també trobarem llibres que ens parlen d’obscurs desigs de posseir-los, fins i tot arribant a l’assassinat. Els bibliòfils que han creuat la frontera de la bogeria, obsessionats per aconseguir una obra única, baixaran als pous més obscurs de l’esperit humà, on ja la confusió moral és total i obtindre el premi desitjat està per damunt de qualsevol altra consideració. Fa molts anys, en 1944, Rafael Tasis va escriure una narració que encara circula i que és d’aquelles que ara anomenen «novel·la negra», és a dir, de misteri, d’intriga policíaca, d’assassins i mòbils foscos. La novel·la La Bíblica valenciana ens descriu l’estranya història d’un exemplar de la versió valenciana de la Bíblia que va fer fra Bonifaci Ferrer, germà de sant Vicent, al segle XV, i que apareix insospitadament en el mercat de llibres vells. En realitat tan sols se’n conserva una pàgina, salvada de les flames de la Inquisició. L’autor ens introduïx en una fosca lluita per aconseguir una obra tan excepcional i única. La mort d’alguns dels personatges relacionats amb l’operació, la intervenció de la policia i les històries mesclades amb la trama, fan d’esta novel·la una d’aquelles lectures que agraden, per exemple, quan la vesprada va esmorteint-se i el rítmic soroll de la pluja a la finestra, invita a la calma, a fruir d’un moment de descans. Potser, en acabar, no sabrem si la Bíblia valenciana és realment un llibre o un fruit de la nostra fantasia, sempre disposada a explorar nous camins, a viure emocionants aventures.

En un altre racó de la gran biblioteca encara trobarem una altra sorpresa ben curiosa. Als anys vint del passat segle, l’escriptor austríac Stefan Zweig ens va deixar una d’aquelles narracions que encara ens emocionen i que va titular Buchmendel, com una expressió que volia evocar l’amor als llibres de Jacob Mendel, un pobre llibreter de vell que tenia una memòria tan prodigiosa que podia recitar una llarga bibliografia sobre qualsevol tema, sense la necessitat de consultar cap fitxer. Per un malentès, absolutament innocent però perillós en temps de la Gran Guerra, va ser confinat en un camp de presoners. En ser-ne alliberat, la seua decadència el portarà a la misèria i a la mort més solitària. Stefan Zweig, que també tindria una fi tràgica, ha deixat, en les darreres ratlles del seu relat, un dels més bells homenatges al llibre: «si es produïxen llibres és precisament per a comunicar-nos amb els humans més enllà de la nostra vida i resquitar-nos així de la inexorable contrapartida de tota existència: la inestabilitat i l’oblit». Un any més, la festa del llibre ens invita a la gran aventura de llegir i de llegir-nos nosaltres mateixos en l’immens espill de la literatura.