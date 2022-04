El Angels Vision, a la fase de ascenso como campeón

El Angels Vision jugará la fase de ascenso de la Liga EBA a la Leb Plata como campeón de liga después de su triunfo por 83-64 ante el Picken Claret en el penúltimo encuentro del grupo de clasificación. El primer equipo de Units pel Bàsquet Gandia confirmó los pronósticos y se impuso, no sin dificultades, a un digno rival que dio la cara aunque no se jugara nada. Esta victoria supone que la última jornada de la segunda fase en la que el Angels Vision visitará la cancha del Refitel Llíria ya no tiene ninguna trascendencia.

Precisamente, el equipo edetano que esta temporada entrena y dirige el gandiense Víctor Rubio se ha quedado fuera de la fase de ascenso en favor del NB Paterna, equipo que derrotó al Llíria en un partido decisivo de este fin de semana. El tercer equipo que se ha clasificado para la fase de ascenso es el UCAM Murcia tras ganar en Torrent. Sobre el choque jugado en Gandia, destacar que al final del mismo los locales celebraron por todo lo alto este doble éxito. Los jugadores y técnicos lo festejaron con una afición que está siendo fundamental por el apoyo al equipo. El equipo de Alejandro Mesa ha sido el mejor del grupo de clasificación y ahora empieza a preparar la fase que se disputará del 12 al 15 de mayo. Units pel Bàsquet Gandia ha solicitado la organización de la fase, por lo que el Angels Vision podría jugar por ascender en su propia cancha.