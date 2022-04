Soy la directora de proyecto “Dam Removal Europe” (Demolición de Presas Europa), dirijo el proyecto en nombre de la fundación World Fish Migration Foundation (Groningen, y todas las organizaciones asociadas al proyecto: WWF Netherlands, The Rivers Trust, Rewilding Europe, Wetlands International, The Nature Conservancy y European Rivers Network.

Hoy, recibí un enlace a un artículo publicado en su periódico, “Los azudes del Serpis, patrimonio histórico a conservar” y me quedé horrorizada e indignada.

Miren, yo comprendo que la gran mayoría de la población (en Europa más de un 80%, excepto Finlandia) esté en contra de las demoliciones de los barreras en los ríos. Es lógico y normal. Hemos crecido este último siglo y medio con obstáculos en los ríos y son parte de nuestra memoria. Hasta ahí lo comprendo. Lo que no admito es que hayan aceptado publicar auténticas mentiras. Para que me entiendan bien, lo que han publicado está al nivel de una tabacalera diciendo que “el tabaco no hace daño a la salud, que estos talibanes de la falsa medicina se creen imbuidos de la verdad absoluta, por razones presuntamente de salud”. Eso es lo que ustedes han publicado, a nivel de ríos claro. Como comprenderán, decir que estoy indignada es quedarme corta.

Primero que nada, quiero preguntarles ¿Quién es José Moratal? ¿Cuál es su especialidad en el campo del medio ambiente? ¿Hidrólogo, geólogo, ingeniero hidráulico, ecólogo, ictiólogo? Veo que califica de falta mucha información, pero no da datos verificados para apoyar todas sus “verdades”:

· “Invoca falsamente un derecho comunitario, pues el buen estado ecológico de las aguas depende principalmente de los vertidos humanos y pretende confundir este hecho atribuyendo la culpa a los azudes.”

· “hace referencia a estudios realizados desde posiciones dogmáticas falso-conservacionistas”

· “Para ello este talibanismo presuntamente cientifista no duda en lanzar falsedades, como que los peces y las anguilas no circulan libremente por el río, al impedirlo los azudes.”

Desgraciadamente, toda barrera transversal al río (caños, azudes, presas, etc.) tienen un impacto muy negativo en el ecosistema fluvial, no sólo en la migración de los peces. Este hecho está ratificado con cientos de estudios científicos. Aquí les facilito un listado de alguno de los impactos de las barreras transversales:

. Los sedimentos y los nutrientes quedan atrapados detrás de los azudes y presas (dependiendo del tipo de río, será una acumulación más severa o no):

· provocando la erosión de los cauces

· impidiendo la deposición de sedimentos en los deltas (provocando su paulatina desaparición)

· en algunos casos, provocando la erosión de la costa (reducción o desaparición de las playas)

Emisión de gases de efecto invernadero (por ejemplo: CO2, metano): Dependiendo de la ubicación del embalse, la carga de materia orgánica que recibe el vaso del embalse y su tamaño y el clima.

Fauna fluvial bloqueada y aislada:

· Impide la migración de los peces para poder alimentarse y reproducirse, lo que provoca la disminución e incluso extinción de las poblaciones de peces → que afecta también a otra fauna (i.e.: aves y mamíferos). Un caso claro es la extinción del esturión en España a causa de la construcción de las presas. Este dato está publicado en la página web del MITECO.

Alteran el flujo natural de los ríos, reduciendo el caudal aguas abajo y disminuyendo la frecuencia natural de las crecidas del río:

· reduce la conexión del caucel con las llanuras de inundación (= disminuye la fertilidad del suelo y la recarga de los acuíferos)

· deterioro de la calidad del agua (menos niveles de oxígeno, ausencia de temperaturas naturales por encima y por debajo de la presa, posible proliferación de algas)

Además de estos datos. Gracias al proyecto AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers), descubrimos por primera vez el número de barreas en Europa. Dado que ni siquiera la Unión Europea era consciente del nivel de fragmentación de los ríos en Europa (la European Environment Agency tenía publicado hasta 2017 en su página web que en Europa hay más de 7.000 grandes presas, ese era el único dato que tenían). Tuve la gran oportunidad de coordinar la recopilación de todos esos inventarios de obstáculos en 36 países, pero aunque recopilamos 629.000 barreas, sabíamos que ese número estaba muy lejos de la realidad. Los socios y compañeros del proyecto (20 organizaciones de 11 países europeos) hicieron una comprobación en campo, recorriendo más de 2,000km de río y comparando los datos reales de campo con los inventarios. El resultado fue que realmente tenemos más de 1,2 millones de barreras en los ríos Europeos. Una media de 1 barrera cada km. El estudio fue de tal nivel, que fue publicado por la revista Nature (adjunto artículo científico). Por eso alucino que este tal José Maratal responda a Pere Merino (que fue parte de este estudio) ”hace referencia a estudios realizados desde posiciones dogmáticas falso-conservacionistas” Es decir, está llamando a Nature “dogmática falso-conservacionista”, es que alucino.

Gracias a los 6 años que llevamos de proyecto de Dam Removal Europe, hemos descubierto que entre Francia, Finlandia, Suecia, España y Reino Unido, ya hemos demolido más de 5.000 barreras, para precisamente evitar accidentes de presas abandonadas, mejorar la calidad del agua, intentar frenar la desaparición de las especies autóctonas europeas (en los último 50 años, ha disminuido un 93% las poblaciones de peces migratorios en Europa), mejorar la salud de los ríos, evitar problemas de erosión, etc. España tiene una de las mejores leyes de Europa (me atrevería decir del mundo) en cuanto a la gestión de las presas (junto a Austria). En nuestra ley, se obliga al propietario de la infraestructura a demolerla, es decir, no se debería gastar dinero público (si se hace, es por otras cuestiones, muy largo de explicar aquí). Gracias a los resultados positivos de estos años, publicamos el primer “Dam Removal Policy Report” en 2018, lo presentamos en la Comisión Europea en April de 2019 y en mayo de 2020 la Comisión Europea publicaba por primera vez en una estrategia europea, la necesidad de demoler infraestructuras.

Aquí tienen algunos casos de demoliciones muy positivos realizados en Europa, con mucha información de cada caso (detalles de proyecto, fotos y vídeos, etc.) explicando el por qué se tuvieron que hacer esas demoliciones: https://damremoval.eu/case-studies/

El demoler caños, azudes y presas no es un capricho, es una necesidad, y muy urgente. Les facilito una de mis presentaciones (un poco anticuada en cuanto a los datos, disculpen, pero es la más completa que tengo), para que se hagan una idea del tema.

Cada año organizamos un seminario internacional en un país diferente europeo. Este año se celebrará en Lisboa (no volverá a ocurrir tan cerca de España en muchos años): 7th Dam Removal Europe International Seminar 2022 - Portugal. Les invito a que vengan para informarse de qué está pasando con las demoliciones de presas en Europa. Van a venir los expertos más importantes al respecto. También tendremos a un miembro de la Comisión Europea. En esta edición de 2022, nos vamos a centrar en las políticas de demolición de presas existentes en cada país, ayudas económicas, etc. Y proyectaremos un “sneak peek” del documental “#DamBusters”. Si están interesados en asistir al seminario díganmelo, porque no sé si está ya el aforo completo o no, pero podría conseguirles pases.