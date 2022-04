El CEIC recopila en un llibre-guia totes les aus que viuen al marjal de Pego-Oliva

El parc natural de la Marjal de Pego-Oliva, un espai privilegiat de les zones humides valencianes, encara no tenia un catàleg de les aus que allà hi viuen. Per això és tan important el llibre que acaba d’editar el Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell (CEIC), a càrrec de cinc especialistes en avivauna i en medi natural.

Se tracta de l’obra titulada Guia de camp de les aus de la marjal de Pego-Oliva, que constituix, com el seu nom indica un autèntic catàleg de les espècies que formen part de l’hàbitat d’este paratge, amb explicacions senzilles per poder-les identificar i aspectes bàsics sobre el seu comportament. El treball, del que són autors Francisco Atiénzar, Itzíar Colodro, Beatriz Reig, Joan Sala i Jesús Villaplana, es presenta hui mateix, a partir de les 19 hores, a la Casa de la Marquesa de Gandia. Segons indiquen els experts que han fet possible la publicació, esta és la primera guia d’ocells de la Safor, i s’ha volgut dissenyar com una ferramenta d’educació ambiental, de manera que es pot utilitzar a les escoles, però també per al turisme, donat l’interés que en els últims anys s’ha despertat entre milers de persones ansioses de poder observar les aus, especialment entre els visitants d’altres països. A la Comunitat Valenciana fins i tot ja hi ha guies de natura especialitzats en explicar i mostrar l’avifauna de molts llocs.