Des del Departament de Comerç, Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva, que dirigeix l’alcaldessa, Yolanda Balaguer, s’ha estat treballant en diverses actuacions per a millorar la competitivitat i la disposició del comerç local. Dins d’aquestes actuacions es troba la campanya de mercat web, destacant la importància de la digitalització i l’actualització per part dels comerços a la situació actual.

La plataforma de mercat web d’Oliva (https://jocompreaoliva.es/) s’ha posat ja en marxa amb més de 75 comerços i quasi 1.250 productes donats d’alta, entre els quals es troben productes de moda i complements, d’esport, productes d’òptica, art, cotxes, productes de casa, informàtica, electrodomèstics, productes de bellesa i puericultura, entre altres.

A través d’aquesta plataforma, la clientela està més a prop dels comerços locals, i ja no és sols un aparador virtual, sinó que ja poden realitzar les seues compres en línia, amb l’opció d’entrega a domicili o recollida en botiga. A més, l’Ajuntament d’Oliva s’encarregarà de donar suport als comerciants, cobrint totes les despeses de transport i financeres durant el primer any de funcionament del mercat web.

Aquesta plataforma va actualitzant-se constantment, afegint noves funcionalitats i nous productes i així atraure la clientela del municipi i d’altres pobles del voltant. A més, els comerciants que estiguen interessats a participar i que encara no s’han decidit, encara estan a temps de rebre la formació i aconseguir digitalitzar el seu comerç, per a formar part del mercat web local, enviant un correu a través de la mateixa plataforma.

«Aquesta campanya ha passat per diferents fases, entre elles la formació i la digitalització per donar el coneixement necessari als comerciants, de les eines d’internet per a millorar i posicionar l’oferta comercial i l’establiment davant de les noves tendències del consumidor en les xarxes socials», ha destacat Yolanda Balaguer. L’alcaldessa ha agraït la participació i col·laboració dels comerciants que han participat i anima als altres negocis a formar part d’aquest projecte. «És una manera d’apropar el teu comerç i els teus productes més enllà del negoci físic, on podràs rebre reserves, dubtes i encàrrecs, així com publicitar el teu negoci afegint horaris, ubicació, informació de contacte i xarxes socials, etc» conclou Balaguer.

El mercat web continua evolucionant i va incorporant noves funcions demandades pels comerços, com ara cupons de descomptes, un disseny web responsiu (que adapta continguts del lloc a les característiques de qualsevol pantalla o dispositiu d’accés) i articles relacionats. Els tallers de formació continuaran de forma periòdica i de forma temàtica per ajudar als comerços a traure el millor rendiment d’aquesta ferramenta; especialment en l’horari de migdia per poder compatibilitzar amb l’horari laboral.