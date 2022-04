Mostra’t Gandia celebra els cinc anys amb una retrospectiva fotogràfica 

El certamen Mostra’t Gandia ha inaugurat a la sala Carroç i Centelles del Palau Ducal una exposició de les fotografies semifinalistes, finalistes o guanyadores durant els seus cinc anys de vida.

«Treballant amb el col·lectiu LGTBI ens vam adonar que hi havia moltes més causes que provocaven discriminació», explica Daniel Ardid, periodista i president de l’associació Poliqroma que, junt al departament d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de Gandia, organitza aquest festival des de l’any 2017.

Curtmetratge, relat curt, còmic, il·lustració i fotografia, són les cinc modalitats amb les quals compta el concurs per a parlar, diu Ardit, de «qualsevol mena de discriminació».

Es tornarà al concurs en 2023

Enguany, tal i com comenta el director de l’entitat, s’ha optat per una retrospectiva en la qual només caben les imatges. La pròxima edició, no obstant això, tornarà a funcionar la competició, a la qual cada vegada s’apunten més persones.

«L’augment s’ha notat en la gent d’ací, perquè de Sud-Amèrica i Europa han arribat, sobretot, relats des del principi», comenta el president.

Amb la quantitat de participants que s’inscriuen, també ha pujat la qualitat, que posa el treball del jurat més difícil, encara que, segons Ardit, compte més «el que transmet una obra», que el seu nivell.

L’exhibició, que rememora la història d’un projecte sociocultural que va nàixer fa un lustre, podrà visitar-se, de manera gratuïta, fins al 22 de maig.