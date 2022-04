Rivales pero amigos en la fiesta del atletismo

Toni Puig y David Melo llevan muchos años compartiendo la pasión del atletismo. En su día formaron un tándem como entrenador y atleta, consiguiendo muy buenos resultados. Ahora dirigen deportivamente al Club Atletisme Gandia Alpesa y al Club Atletisme Safor Teika, respectivamente, y este sábado se enfrentan en la jornada inaugural del campeonato de España de clubs de 1ª división en la Pista Toni Herreros de la capital de la Safor.

Ambos han querido dejar claro que son rivales, pero no enemigos. Tanta es la buena sintonía que ambas entidades van a organizar conjuntamente esta competición en la que se medirán al l’Hospitalet At. y al CAElche Decatlon. La cita es a partir de las 16.20 horas.

Los dos coinciden en que «vamos a vivir una gran fiesta del atletismo». Puig comenta que «David y yo estamos en contacto diario, solventando problemas para afrontar este gran reto logístico», mientras que Melo corrobora que «nos reunimos Toni y yo y enseguida llegamos a un acuerdo. Los dos clubs aunamos nuestra experiencia organizativa para que todo salga bien». El presupuesto de organización asciende a 3.000 euros.

El director deportivo del Club Gandia Alpesa asegura que «estamos orgullosos de acoger este campeonato y de mostrar a todos nuestro producto. Van a competir muchos atletas de Gandia y la comarca en primera división nacional con la ayuda de los clubs filiales, lo que demuestra que se están haciendo muy bien las cosas en este deporte y que tenemos un potencial humano importantísimo. El atletismo en Gandia tiene una salud envidiable».

En opinión del director deportivo del CA Safor Teika «con los recursos que tenemos, hemos llegado a lo máximo. No vamos a pensar más allá de dónde estamos porque, a lo mejor, deportivamente, sí que podríamos estar en división de honor, pero económicamente es inviable. Estamos al nivel Top. Tenemos que disfrutar del momento actual porque no sabemos lo que puede durar e igual esta situación ya no se vuelve a repetir».

Sobre la competición de mañana, Toni Puig reconoce que «el CA Safor Teika está por delante del CA Gandia Alpesa. Cuentan con un equipo más compensado que el nuestro, con dos años de experiencia en la categoría, tienen un proyecto consolidado y nosotros acabamos de aterrizar. En cuanto a los rivales, l’Hospitalet parte como claro favorito y la sorpresa puede ser el Decatlon Elche. El CA Safor Teika puede pelear por el segundo puesto con el Elche y nosotros vamos a ver si evitamos el último puesto».

Por su parte, David Melo apunta que «en la jornada de este sábado, en concreto, nuestra meta es intentar quedar en segunda posición por detrás de l’Hospitalet, que es el favorito y va a ganar casi todas las pruebas. Hay que ganar al Elche y estar pendiente de que el CA Gandia Alpesa no nos dé ningún susto».

Los dos entrenadores de Gandia también coinciden en que el objetivo de la presente temporada es mantener la categoría.

El Club AtletismeSafor Teika también tendrá otro frente competitivo abierto este fin de semana, ya que su equipo femenino debuta en el campeonato de España de clubs de 1ª división. Lo hará mañana en Sagunt frente al CA Silla, Juventud Atlética Elche y Aldahra Lleida UA.

Sobre la competición de las chicas, destaca David Melo, «creo que el ascenso del año pasado ha sido el éxito más grande del club a nivel colectivo, después de intentarlo seis años seguidos. Sabemos que vamos a sufrir más que con los chicos porque tenemos un equipo muy joven, prácticamente sub20. El objetivo es disfrutar y si se puede mantener la categoría. En la primera jornada hay que intentar evitar ser últimas, superando al CA Silla».