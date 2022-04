Primer concurs de poesia LGTBIQ+ a la Safor-Valldigna

El Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Tanssexuals, Bisexuals, Intersexuals i «queers» de la Safor- Valldigna, ha convocat el primer concurs de poesia amb temàtica LGTBIQ+ celebrat a la comarca.

L’objectiu del certamen és fomentar els valors d’equitat i inclusió, així com donar visibilitat a una comunitat que «ha patit i pateix discriminació», afirma José Navas, responsable de Cultura de CLGS. El premi per al guanyador, escollit per un jurat expert i vinculat al món de les lletres, serà un lot de llibres de temàtica LGBT valorat en 100 euros.

Qualsevol persona que siga major d’edat i resident a la Comunitat Valenciana pot participar en el concurs amb una obra que haurà de ser original i inèdita, de mínim 15 versos i màxim 40, fins al 20 de maig. Qui vença la competició rebrà la seua recompensa el pròxim 4 de juny.