La quarta edició de la iniciativa «Activa Jove» arriba a Gandia

Gandia comença hui, dissabte 30 d’abril, la quarta edició de la iniciativa «Activa Jove» que es portarà a terme fins al 28 de maig.

Des d’esports com el futbol, el pàdel o el «skate», fins a jocs de taula, karaoke o tallers de cuina, les activitats programades per a aquesta edició, organitzada pel Consell dels Joves (CJG) i l’Ajuntament de Gandia, seran completament gratuïtes. No obstant això, caldrà fer una inscripció prèvia per tal d’agarrar plaça abans d’anar.

El punt fort de l’oferta «Activa Jove» serà una gimcana en la qual l’equip guanyador obtindrà un premi,però qualsevol persona pot «plantejar alguna proposta adicional», explica Carlos Pajuelo, president del CJG.

El lloc de referència serà l’Alqueria Laborde on les persones d’entre 12 i 30 anys, a les quals es dirigix la iniciativa, podran acudir a les «Border Nights».

«Hem intentat oferir un programa prou ampli per a agradar a, com més gent, millor», comenta Pajuelo sobre aquesta proposta feta, segons la regidora de Joventut, Lydia Morant, tenint en compte l’opinió i la preferència sobre dies i horaris dels ciutadans.

Les activitats es faran els divendres de vesprada i els dissabtes tot el dia i la informació sobre cada jornada podrà consultar-se al web «activajove.gandia.org».