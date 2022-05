fIRA MOTOR NOU, NOU FIRA MOTOR

Un dels signes d’identitat del departament de Polítiques Econòmiques i Comerç en aquesta legislatura ha sigut, sense cap dubte, Fira Mercat. Va ser Ferran Martínez amb molta visió i capacitat gestora qui va impulsar aquesta iniciativa, una de les marques que han visibilitzat a la nostra ciutat, fins i tot més enllà de la nostra comarca. Com a regidora responsable d’aquest departament, després de la seua marxa i amb el suport del gran equip del nostre departament, em vaig comprometre a continuar en aquesta línia sense renunciar a ampliar i afegir tot allò que consideràrem important per a l’economia i el comerç a la nostra ciutat. Sempre, cal dir-ho, pensant en tota la ciutadania, en el bé comú i en la gestió responsable, ja que no podem oblidar el mandat i la confiança depositada en nosaltres per part de la ciutadania. Ara bé, no oblidem que allò que semblava una quimera a principi de legislatura s’ha tornat una realitat.

Per la nostra part, volem fer valdre aquesta novena edició de la Fira del Motor, amb tot el seu potencial i impacte econòmic que de segur generarà en la ciutat, ja que no hi ha cap dubte per a nosaltres que estem davant d’un dels esdeveniments de la legislatura. Han passat quasi tres anys de l’última edició i estem, ho hem de dir, molt il·lusionats i les expectatives que ens hem marcat són altes perquè siga l’èxit que es mereix una ciutat com Gandia. Expectatives que esperem que es convertisquen en nombroses visites i el màxim de vendes possible durant els dies d’exposició, que recordem tindrà lloc del 6 al 8 de maig.

Però podem preguntar-nos, a més a més, per què apostem per la Fira del Motor d’una manera tan ferma. La resposta té a veure amb la sostenibilitat i la mobilitat: dos conceptes cada vegada més inseparables. Les accions que s’estan duent a terme des de les administracions per a reduir de forma dràstica les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i les innovacions que es presenten des del sector de l’automoció van donant forma a una mobilitat molt més conscient i respectuosa amb el medi ambient i això és el que volem reivindicar en aquesta fira. Tots els concessionaris tindran una part diferenciada i senyalitzada per als vehicles amb adhesiu Eco i Zero.

Però hem volgut fer un pas més i dels 400 metres quadrats de Fira Mercat hi haurà 200 dedicats a la venda i exposició de patinets, bicicletes i motos elèctriques, i amb la resta hem organitzat una sèrie d’estands que oferiran diferents solucions globals a tots els assistents per a les seues cases i vehicles, d’una manera més eficient i sostenible.

Volem presentar totes les solucions que empreses i institucions aporten per a crear espais nets i convertir-nos en una ciutat referent en la sostenibilitat. Per fer-ho possible fa temps que treballem conjuntament amb l’Associació del Motor de Gandia, empreses d’energia renovables, el Col·legi d’Administradors de Finques i la delegació del Col·legi Oficial d’Arquitectes de València en la Safor. L’esperit és ajuntar la iniciativa privada i pública per promoure el canvi cap a un món millor.

La tornada d’aquesta fira demostra la fortalesa del sector de l’automòbil que es recupera després de la pandèmia per la qual cosa remarca l’esforç realitzat per reprendre aquest esdeveniment que col·loca a Gandia com a referent no sols comarcal sinó també dins del sector del motor. La inauguració serà el divendres 6 de maig que donarà pas a un cap de setmana dedicat al motor on podrem trobar 26 marques de vehicles i 18 de motos a més dels vehicles d’ocasió repartits entre 20.000 metres quadrats.

No m’agradaria acabar aquest article sense reconéixer les aportacions de Víctor Moll, president de l’Associació de Concessionaris de cotxes; sw Jordi Baró, representant dels concessionaris de motos; i dels tècnics del departament de Comerç perquè sense ells no hauria sigut possible l’organització d’aquesta Fira del Motor. Sense res més a afegir, vos convide a totes i a tots a visitar i gaudir d’aquesta festa del motor durant el proper cap de setmana a Gandia, recolzant i acompanyant a les empreses del sector.