Prieto releva a Morant en el PSPV de Gandia con la Ejecutiva más amplia de su historia

«Recojo el testigo de los gobiernos progresistas y socialistas de nuestra ciudad, sin los cuales no se entiende la transformación de Gandia». Así se pronunció en la tarde de ayer el alcalde, José Manuel Prieto, al asumir, por mandato de su partido, la secretaría general del PSPV-PSOE, relevando a Diana Morant, la exalcaldesa y ahora ministra de Ciencia e Innovación, que, efectivamente, ayer tampoco escondió su satisfacción por este relevo tranquilo, natural y esperado en la persona que fue su mano derecha en el ayuntamiento. Prieto no ha tenido rival para, desde ahora, ponerse al frente de los socialistas gandienses.

El alcalde, además, asume esta nueva etapa con un PSPV local unido y dos aspectos que llaman la atención. En primer lugar, que ha nombrado, avalado por los militantes, la Ejecutiva más amplia de la historia, setenta personas. Y, en segundo lugar, que les ha pedido a todos que se pongan a trabajar desde ya en la campaña electoral de mayo de 2023, esa en la que él, seguro cabeza de lista, optará a repetir como alcalde de la ciudad.

«Me hubiera gustado incorporar a la ejecutiva a los cuatrocientos militantes y a los 75.000 ciudadanos de Gandia», señaló Prieto al resumir por qué tantas personas, al tiempo que se mostraba muy satisfecho de haber sumado en ese equipo a ciudadanos y ciudadanas que hasta hace poco ni siquiera eran militantes del PSPV.

La orden recibida es clara. «Esa ejecutiva, sin perder ni un minuto, ya está constituida como equipo de campaña», indicó el nuevo líder de los socialistas gandienses, porque, añadió, «nos encontramos en el momento más importante de los últimos años, no del Partido Socialista, sino de nuestra ciudad, dado que en este momento nos lo jugamos todo y no podemos desperdiciar todo el talento del que disponemos».

Los partidos aspiran siempre a captar todos los votos, pero sobre ese aspecto, y más concretamente si su aspiración es gobernar con mayoría absoluta o volver a formar equipo con Compromís Més Gandia Unida, Prieto opta por la prudencia sin renunciar a nada. «Queremos gobernar con los ciudadanos», y añade que esa cuestión la determinará «la aritmética parlamentaria de las elecciones, que no elegimos nosotros, sino los gandienses».

«Fracasó el PP, no Gandia»

En esta Asamblea Extraordinaria de los socialistas gandienses también se despidió, como secretaria general, la ministra Morant, la mujer más joven en alcanzar la alcaldía de la ciudad, en 2015, y también la más joven en ganar unas elecciones, en 2019. Ayer confesó que lo más importante de su mandato en el partido fue superar la etapa del PP en el Gobierno local. «El fracaso del PP en el ayuntamiento no fue el de Gandia», dijo ayer al comparar la gestión del exalcalde Arturo Torró con la que misma dirigió a partir de 2019, cuando tuvo que rescatar a una institución del colapso económico y ponerla en la senda de la normalidad institucional, un proceso «en el que la ciudadanía entendió todas las decisiones difíciles que tuvimos que adoptar». «Aprendí todo lo que no se puede hacer en política: a no usar el poder para mentir, derrochar o destruir. Echamos a Torró y después construimos esta ciudad junto a la ciudadanía», resumió la ministra.

Morant, en un guiño y un gesto de respaldo a su sucesor en el partido y en la alcaldía, concluyó que Prieto le ha ganado en juventud en el cargo institucional y que también será él la persona más joven en ganar unas elecciones municipales, las de mayo del año que viene.