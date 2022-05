L’IES Gregori Maians d’Oliva mostra els cicles formatius de Formació Professional

L’IES Gregori Maians d’Oliva organitza esta setmana, del 2 al 6 de maig, unes jornades de formació professional per donar a conéixer els estudis de cicles formatius de grau bàsic, mitjà i superior que s’imparteixen en el seu centre. El dilluns 2 i dimarts 3 hi han uns tallers dirigits per l’alumnat i professorat dels diferents cicles formatius per a l’alumnat de ESO i Batxillerat del propi centre.

El dimecres 4 es realitzarà una eixida a la Vall d’Alcalà en una ruta senderista per visitar la Cova Foradada conjuntament amb els cicles formatius d’activitats físico esportives, hoteleria i turisme, agrojardineria i informàtica per l’alumnat i professorat de formació professional. El dijous 5 al Centre Polivalent d’Oliva a partir de les 18 hores hi haurà dos taules redones obertes al públic, on participaran ex-alumnes dels cicles formatius i empreses col·laboradores en les FCT (Formació en centres de treball) de l’alumnat de l’ IES Gregori Maians, finalitzant amb un vi d’honor. A més, cal destacar que el proper curs 2022-2023 hi haurà una ampliació dels estudis de formació professional en el IES Gregori Maians, ja que s’impartiran dos nous Cicles Formatius de Grau Mitjà de Tècnic en Producció Agroecològica i el Tècnic d’atenció a persones en situació de dependència.