Tavernes aposta per potenciar el seu Mercat Municipal

«Un lloc emblemàtic per a la ciutat». D’aquesta manera descriu la regidora de Comerç Local de Tavernes de la Valldigna, Mònica Palomares, el Mercat Municipal.

Les seues parades de carn, peix, fruites i verdures, etc., s’han convertit, amb el pas dels anys, en un punt de trobada per als vallers i formen part, hui en dia, de la tradició del poble. «Quan jo era menuda ja existia», comenta Palomares. Per a ella, explica, ha estat «sempre ahí».

Després de nombroses campanyes que tenien com a objectiu animar a la gent a apropar-se, la regidoria de Comerç Local de l’Ajuntament de Tavernes ha iniciat un estudi comercial per potenciar aquesta atracció. Plantes per tot arreu, nova il·luminació per millorar l’eficiència energètica i ressaltar els productes de les diferents parades i l’accés al wifi, són algunes de les últimes accions que es van portar a terme per fer del Mercat un lloc més acollidor per a les famílies de la ciutat. No obstant això, aquesta iniciativa, tal com explica la regidora, és «diferent» pel fet que es tracta «d’una mesura a gran escala».

Aquesta setmana, i fins al mes de juny, l’empresa privada a càrrec de la proposta ha començat a fer enquestes i preguntes no només als mercaders, sinó també als clients i veïns que no habituen a anar. El propòsit és recollir totes les opinions i valoracions possibles sobre diferents aspectes del Mercat per poder, explica l’Ajuntament, pensar les opcions que farien millorar aquest símbol valler.

L’estudi es centra, bàsicament, en dos punts. El primer és conéixer les accions adequades per a innovar en l’oferta del mercat i el segon és definir les inversions necessàries per a millorar l’experiència de compra.

Amb totes les dades recollides, l’empresa podrà plantejar un diagnòstic comercial amb actuacions de reforma i implantació de noves activitats. A més a més, es determinarà el pressupost necessari per a millorar la infraestructura i crear ferramentes per a incrementar el consum.

Destaca Palomares que, amb l’estudi, l’Ajuntament obtindrà «un full de ruta específic» amb el qual podrà potenciar «encara més, el meravellós Mercat Municipal que tenim».

Noèlia Alberola, regidora de Serveis Públics, assenyala que la iniciativa ajudarà a «ampliar actuacions estructurals que ja hem executat», referint-se, per exemple, «a la claraboia de la coberta» o «l’adequació de la façana».

«Treballem conjuntament per a millorar la qualitat i el servei diari del mercat», explica Alberola sobre aquest estudi que crearà ferramentes per fer més atractiu el Mercat Municipal, amb una estratègia participativa que tindrà en compte l’opinió dels ciutadans.