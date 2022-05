«UpB Gandia tiene proyecto económico y deportivo para jugar en la LEB Plata»

La presidenta de Units pel Bàsquet Gandia, Mónica Nogueroles, ha asegurado a Levante-EMV que «nuestro club tiene proyecto económico y deportivo para jugar en la LEB Plata». La máxima dirigente de la entidad gandiense disipa así cualquier sombra de duda que se cierna sobre la viabilidad del primer equipo, el Angels Vision, en la tercera categoría más alta del baloncesto español.

Nogueroles afirma que «al club le interesa subir y jugar en LEB Plata y a la ciudad también porque es la categoría en la que nos corresponde estar». La presidenta destaca que «lo primero es subir deportivamente y, si se consigue, se tienen que implicar las empresas y las instituciones, que ya nos están apoyando», añadiendo que «la gente de Gandia (socios y aficionados) tiene ganas de ver baloncesto LEB Plata».

La presidenta no quiere desvelar las bases sobre las que se debe sostener el proyecto económico y deportivo del que habla «por pura discreción», pero adelanta que «tenemos varios frentes abiertos con visos de concretar satisfactoriamente». Además, dice Nogueroles, «si subimos y luego no tenemos proyecto, no vamos a arriesgarnos para que no nos pase lo de años anteriores, en los que hemos bajado después de subir».

Estas declaraciones en la semana previa a la fase de ascenso no hacen más que reforzar los argumentos por los que Units pel Bàsquet Gandia ha solicitado y obtenido la organización de dicho evento. «Le quiero decir a toda la afición que hemos pedido ser sede de la fase final para contar con su apoyo porque queremos subir de categoría».

Horarios de la fase

La Federación Española de Baloncesto ha confirmado el calendario de la fase de ascenso a la LEB Plata, que se jugará en Gandia la próxima semana, del 12 al 15 de mayo. Lo más significativo es que el equipo local, el Angels Vision, jugará sus tres partidos a las 19.30 horas los días jueves, viernes y sábado. Los otros encuentros entre conjuntos del mismo subgrupo 3 serán a las 17 horas, mientras que los clubs del subgrupo 4, que también juegan la fase de ascenso en el pabellón municipal de Gandia, lo harán en horario matinal de 10.30 y 12.45 horas. Solo el primer clasificado de cada subgrupo ascenderá directamente de categoría. Los dos mejores segundos se jugarán la tercera plaza de ascenso en una final programada el domingo 15 de mayo a las 12.30 horas.

Precio de abonos y entradas

Units pel Bàsquet Gandia ha fijado en 25 euros el precio del abono para ver los 13 partidos de la fase de ascenso de Gandia, tanto para los socios como el público en general. Además, una entrada para ver los cuatro partidos de un día costará 10 euros.

Los jugadores de la base y los menores de 12 años no pagarán y los de 12 a 16 años deberán abonar 3 euros por encuentro.