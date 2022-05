La iniciativa «Tavernes camina!» arranca el divendres 6 de maig

Tavernes acollirà, demà divendres, el primer passeig de la iniciativa «Tavernes camina!». L’activitat, organitzada per la Regidoria de Sanitat, el Centre de Salut de Tavernes i el Departament de Salut Pública de Gandia, començarà a les 9:30 hores. La ruta partirà del Centre de Salut del municipi i no serà necessari fer inscripció. Per apuntar-se a les pròximes eixides, caldrà cridar al 637 837 485 o enviar un correu a la direcció electrònica «tavernescamina@tavernes.org».