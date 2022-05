El pròxim cartell del Festival «Sete Sóis Sete Luas» eixirà d’un concurs valler

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha preparat un concurs per a escollir el cartell que anunciarà la 30 edició del «Festival Sete Sóis Sete Luas». Aquest certamen servirà per a fomentar la promoció artística dels professionals del disseny gràfic i tindrà com a objectiu principal crear una imatge promocional de qualitat que puga atraure els visitants. La temàtica girarà entorn de la multiculturalitat, el Mediterrani i el color, així com sobre les 30 ciutats i països on se celebra l’esdeveniment. Es podrà participar fins al 31 de maig enviant un correu electrònic a «cultura@tavernes.org», i el cartell guanyador podrà optar a 300 € en metàl·lic o a una estada artística en algun dels centres del Festival, on podrà formar part d’una exposició itinerant per les ciutats on es celebra el festival.

Per a rebre informació sobre les bases i les condicions que han de complir les peces, es pot cridar al mòbil 636-459-548.