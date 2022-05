La caída de una farola en Gandia, ejemplo del peligro que generan los orines de los perros

plaza de Sant Josep. Poco antes de las 9 de la noche del pasado jueves una farola de hierro colado situada en la céntrica plaza de Sant Josep, en Gandia, se venía abajo ante la sorpresa de algunos viandantes. Afortunadamente este elemento se desplomó donde no había nadie, aunque a esa hora y a estas alturas del año, cuando aún es de día, muchos aprovechan para pasear. Rápidamente los servicios urbanos municipales acudieron al lugar para retirar el poste y, allí mismo, ya se pudo observar que lo más probable es que la causa sea la corrosión existente en la base, tanto el tramo que queda a la vista como el que está soterrado bajo el asfalto y las baldosas. Y otra hipótesis muy probable es que esa degradación del metal, que no se suele producir solo por humedad, haya sido agravada por los orines de los perros que, constantemente, aprovechan esos elementos, sin que los dueños se percaten del riesgo que genera. El Ayuntamiento de Gandia anunció recientemente una inspección general de las farolas y otros elementos del mobiliario urbano, dado que no es la primera vez que esto ocurre, y también que se ha procedido a pintar las bases con un tratamiento especial anticorrosión. Ayer el Partido Popular de Gandia aseguró que los vecinos habían advertido del mal estado de esta farola y pidió más atención al Gobierno local. En las dos imágenes, la farola caída, con el cable eléctrico que arrastró hasta el suelo de la plaza, y la base corroída por los orines.