Más en campaña que nunca

A un año de las elecciones locales los partidos no ocultan que se encuentran en campaña. Más allá de sus comparecencias institucionales o mediáticas habituales, no hay acto o reunión, procesión, festival, logro deportivo, cita gastronómica, fecha señalada o cónclave vecinal en los que no aparezca una comisión de los partidos con representación municipal para sacarse las fotos de rigor, fulminantemente subidas a las redes como demostración tanto de su infatigable diligencia como de su desmedido amor por la ciudad. Desde las gestas del atleta o el equipo local a la paella popular de barrio, desde la misa solemne en honor del santo patrón o del habitual repertorio de deidades al estreno de exposiciones y saraos de la más variada especie, desde la entrañable instantánea de apariencia espontánea junto al centenario en silla de ruedas, el escolar premiado y el empresario de éxito hasta el retrato de grupo con toda clase de asociaciones y especialmente en las actividades falleras prorrateadas durante todo el año, en cualquier situación, en cualquier ocasión, siempre termina apareciendo infaliblemente la comitiva de hombres y mujeres en campaña, dispuestos a dejar huella.

Se dirá, con razón, que ese compulsivo afán de protagonismo siempre ha existido en los partidos a medida que se aproximaba la cita electoral y aumentaba en ellos la angustia general. La novedad, en el apogeo de las redes sociales, reside en la ampliación desorbitada de los plazos asignados tradicionalmente a las campañas y a una inédita exasperación publicitaria de la vida pública que amenaza con volverse endémica, pues no atiende a los ritmos ni a la narrativa que tradicionalmente les asignaba el periodismo (empeñado, aunque cada vez menos, en discriminar lo importante y lo banal, lo verdadero de lo falso y lo privado de lo público) sino a las muy funcionales estrategias de las formaciones políticas, dispuestas a no dejar de aparecer absolutamente nunca. Ni siquiera el Día de la Madre quedó a salvo de la avidez omnímoda de los líderes más activos, y tanto el socialista como el popular subieron a las redes las fotos preceptivas que acreditaban que madre no hay más que una, que todo suma, que todo vale, que el que no corre vuela. Ese nuevo clima de presencias y opiniones ininterrumpidas supone un cambio radical sobre las ideas de la representación, el debate político y las virtudes públicas que, hasta ahora, mal que bien, habíamos manejado y parecen ya a punto de pasar a mejor vida sostenidas solo en sus espectrales apariencias. De entrada, no existe nada más contrario a la idea del liberal Isaiah Berlin sobre el derecho de los ciudadanos a que les dejen en paz que esa corriente ininterrumpida de mensajes e imágenes literalmente indigeribles por su número y sustancia, de nula eficacia salvo para mantener alta la moral de las respectivas parroquias. El interés por la política no ha aumentado desde la aparición de las redes sociales, pero lo significativo es que prácticamente ningún político puede prescindir hoy de tener abierta y en activo una cuenta en Facebook, Twitter y demás ingenios de moda, y que ese nuevo escenario comunicativo ha contagiado a los partidos sus códigos de hierro, que no admiten la posibilidad de dejarnos en paz. Teniendo en cuenta, como dice el filósofo Byung Chul Han, que las redes no han creado ni remotamente nada organizado, memorable o valioso, el resultado, como era de esperar, es dramático: banalización y deterioro de los discursos públicos (con frecuencia no solo sesgados sino falsos), puesta en marcha de permanentes campañas de autopromoción, cambiantes en función de las circunstancias, y exhibición permanente de los líderes y sus camarillas. Hasta el PSOE ha creado su propio lema de inicio de campaña, «Gandia es capital», y el PP el suyo propio: «Nos mueve Gandia». Y ese es el problema capital: que no dejan de moverse, y que a eso le llaman, sin que se sepa por qué, «hacer política».