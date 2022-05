Hasta aquí llegó SaforBici

Han sido rojas, naranjas, violetas y grises, y el quebradero de cabeza para políticos de todos los colores; PP, PSOE y Compromís. Al final, entre todos la mataron y ella sola se murió. Diez años después de que se pusiera en marcha, la actual empresa concesionaria de SaforBici, el servicio público de alquiler de bicicletas, está desmantelando las bases que quedan por Gandia. Tiene dos meses para hacerlo. Desde hace semanas el sistema ya no funciona, ni siquiera la página «web» está operativa. En junio se dará por finiquitado.

El ayuntamiento no tiene que indemnizar a la empresa porque la contrata caducó en abril. En los últimos meses ha habido varios requerimientos por parte del Consistorio para que mantuviera el servicio en condiciones, aunque no fueron atendidos por la empresa, consciente de que esto se acababa. Falta por concretar si la empresa devolverá parte del importe a aquellos usuarios que mantienen en vigor un bono anual, aunque la tarifa no es muy elevada, 30 euros al año.

Gandia no es un caso aislado en este fracaso colectivo: este tipo de servicios languidece en otras ciudades de España de tamaño medio. Ahora bien, el Gobierno local no está en contra de la bicicleta. Por eso destinará un partida de 150.000 euros para seguir impulsando este medio de transporte sostenible. Por una parte, aprobará 100.000 euros en cheques al consumo, para ayudar a particulares que quieran comprarse una bicicleta, dando preferencia al comercio local. Y por otra, invertirá 50.000 euros en ampliar el número de aparcabicis por toda la ciudad. Y se siguen abriendo y mejorando carriles bici.

Varios han sido los factores que han matado a SaforBici. Principalmente el vandalismo, que ha provocado cuantiosas pérdidas a la empresa, a pesar de que incluso se llegaron a poner cámaras de vigilancia en las bases, pero también deficiencias en la gestión y, en los últimos años, la irrupción del patinete eléctrico, en tal cantidad de que ha requerido de una ordenanza específica para regular su circulación por la ciudad.

Echando la vista atrás, el servicio se acogió con expectación e ilusión por parte de los gandienses. Llamada entonces La Bici, y gestionada por la empresa pública, se puso en marcha en mayo de 2011 por parte del Gobierno PSOE-PdG como un servicio novedoso y «verde» a pocos días de unas elecciones municipales que cambiaron el signo político del ayuntamiento, al llegar después el PP. El servicio parecía gafado desde el principio, aunque se idearon fórmulas para que siguiera funcionando, buscando a largo plazo la autofinanciación, el famoso «coste cero». Pero La Bici quedó «fuera de servicio» en noviembre de 2012, por discrepancias entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria, y el PP no la retomó hasta junio de 2013, de nuevo con gestión directa. Desde septiembre de 2015 volvió a ser una contrata, aunque estuvo año y medio funcionando con contratos menores y prórrogas hasta mayo de 2017, cuando se adjudicó definitivamente a Impursa.

En el año 2018 el servicio se extendió a la comarca. La red llegó a tener siete municipios conectados: Palmera, l’Alqueria de la Comtessa, Rafelcofer, Bellreguard, Benirredrà, Gandia y el Real de Gandia. En noviembre de 2019 el ayuntamiento accedió a la petición de la empresa de detener el servicio para «mejorarlo», un largo paréntesis que duró hasta marzo de 2020. En 2021 llegaron los primeros requerimientos.

En el verano de 2019 tuvo competencia: llegaron a Gandia unas bicicletas amarillas, de una empresa privada, con la ventaja de que se podían devolver en cualquier punto de la calle, ya que se podían geolocalizar. Pero este sistema también fracasó.