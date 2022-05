Miramar inaugura la Setmana dels jubilats amb teatre clown

La salut física i mental, con a temàtica principal. Amb una obra de teatre clown interpretada per dones d’entre 60 i 70 anys, va començar, el passat 9 de maig, la Setmana de la Gent Gran a Miramar. Organitzada per l’ajuntament i l’Associació de Jubilats i Pensionistes, està destinada a les persones majors retirades del poble, que podran gaudir d’un projecte ple d’activitats fins al pròxim 15 de maig. La salut física i mental són els temes sobre els quals versa un programa molt variat que posarà punt final a la iniciativa amb una festa per a jubilats i pensionistes el pròxim diumenge. Els horaris de tots els tallers i accions es poden consultar a la web de l’Ajuntament de Miramar.