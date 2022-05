Un estudiante de Gandia, el mejor de España en Química

Pablo Faus Faus, natural de Gandia, de 17 años de edad y estudiante de 2º de Bachiller en el IES Maria Enriquez, ha ganado la Medalla de Oro de la Olimpiada Nacional de Química. Faus se ganó el derecho a participar en dicho certamen, después de ser uno de los mejores de la provincia de Valencia. La Olimpiada de España se celebró en Santiago de Compostela del 6 al 8 de mayo con un total de 120 estudiantes en concurso. Faus fue el nº1 de los 10 que lograron la medalla de oro, la mayoría nacidos en 2004 y algunos en 2005. El premio está dotado económicamente por el Ministerio de Educación, aunque el ganiense no se ha preocupado ni de saber la cantidad, además de ganar un lote de libros y recuerdos conmemorativos.

Tras su éxito a nivel estatal, Pablo Faus Faus representará a España en la fase mundial (on line) programada para el mes de julio, y en la Iberoamericana, que será presencial en Méjico durante los meses de septiembre y octubre.

El estudiante del IES María Enríquez ya se adjudicó la medalla de bronce en la Olimpiada Nacional de Física la semana anterior (on line) y la de plata en la Provincial de Matemáticas. En 2021 logró la plata en la Nacional de Física.

El joven de Gandia pasó directamente de 2º a 4º de ESO sin cursar el tercer curso, después de un examen de capacidades psicológicas (adaptación curricular) y ahora está haciendo 2º de Bachiller Científico (Matemáticas, Castellano, Valenciano, Inglés, Historia, Física, Química y Tecnología (optativa)

"Yo, en el futuro, quiero estudiar Física o Matemáticas en doble grado o sólo Matemáticas. Me gusta leer, programar (informática) y últimamente no tengo demasiado tiempo para nada", asegura Faus, quien confiesa que en el Instituto "me han felicitado todos los profesores y los compañeros e, incluso, me aplaudieron en clase".

También comenta que la familia, "mis abuelos Ximo y Reme, mi padre y mi madre, Pablo y Nuria, y mis dos hermanas, Ana y Julia, me han dicho que se sienten orgullosos de mi. A ellos dedico este éxito".