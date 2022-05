La Casa de la Cultura Marqués Gonzàlez de Quirós acull hui divendres el concert de l’Orquestra de Cambra de la Societat Filarmònica de València. Organitzat per l’associació ProMúsica, l’actuació és a les 20 hores. Els músics, dirigits per Julen Fernández Pla, interpretaran obres de Henry Purcell, Edward Elgar, Ottorino Respighi, Frederick Delius i Dag Wiren. Per a més informació, es pot escriure al correu electrònic de Pro Música.