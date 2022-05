El Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) presenta hui a les 19.30 hores la novel·la gràfica «Al-Azraq. El malson de Jaume I». L’obra, escrita per Just I. Sellés i il·lustrada per Daniel Olmo Borona, aproxima al lector als enfrontaments entre andalusins i feudals en els escenaris muntanyosos dels anys d’al-Àndalus oriental. El MAGa recupera, així, el seu pati, on es podrà vore l’acte, per a la realització d’activitats culturals a l’aire lliure.