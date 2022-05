El tranvía arrolla al Tren de la Costa

La primera y gran incógnita que plantea el anuncio del Consell de la Generalitat de construir un tranvía entre Gandia y Dénia es qué pasa con aquel otro proyecto llamado Tren de la Costa, que se resume en una doble vía férrea de alta capacidad y prestaciones entre Cullera y Alicante. La respuesta, al menos hasta el día de ayer, es que la incógnita se mantiene, pero no son pocos los que confiesan su sensación de que el Tren de la Costa ha pasado a la historia.

Este periódico preguntó ayer directamente al promotor, el Ministerio de Transportes, que evitó valorar tanto la iniciativa del tranvía como si eso afecta, de una u otra manera, al Tren de la Costa. Lo que sí señalaron fuentes consultadas en ese departamento del Gobierno de España es que, en caso de que se mantenga la actuación, la vía férrea convencional aún está a mucha distancia en el tiempo.

Gran parte del proyecto se encuentra en fase muy primigenia, la de evaluación de impacto ambiental. Hay estudios técnicos, revelados hace más de cuatro años, que apuntan a la «inviabilidad económica». La ejecución de las obras, sea por el trazado que sea, acarrea enormes impactos ambientales y sobre otras infraestructuras. En algunas ciudades, entre ellas Gandia, se ha contemplado la posibilidad de sacar la estación del centro y dejarla en las afueras, lo que genera el rechazo unánime de todo el ayuntamiento. Y, aspecto que no es menor, el diseño de la red ferroviaria del llamado Corredor Mediterráneo para el transporte de pasajeros y mercancías hace años que apostó claramente por unir València y Alicante por el interior, pasando por Xàtiva y Villena. En ese tramo la semana pasada se licitaron obras valoradas en decenas de millones de euros para que circulen trenes de alta velocidad del llamado «Ave regional».

En el Ministerio de Transportes no ocultan lo atrasado que está el Tren de la Costa pese a que en 2017 llegó a apuntarse que el tramo Gandia-Oliva podría estar operativo en 2015. A día de hoy no solo no ha aparecido ningún documento que apunte a fechas, sino que ni siquiera existe proyecto aprobado para lo que parecía mucho más sencillo, como es la duplicación de la vía férrea entre Gandia y Cullera, considerada la primera fase del megaproyecto ferroviario que comunicaría València y Alicante por el litoral.

Los alcaldes y concejales de la Safor y la Marina Alta consultados ayer por este periódico todavía no dan por muerto el Tren de la Costa, pero en privado reconocen que, salvo milagros, el tranvía que el conseller Arcadi España ha anunciado supone también la defunción de la vía ancha.

Teniendo en cuenta que de Gandia a València existe conexión y que de Dénia hacia el sur se está mejorando la Línea 9 del Tranvía de Alicante, el tranvía entre la Safor y la Marina completaría un trazado litoral. Si la Generalitat acomete actuaciones para modernizar, e incluso electrificar varios tramos, en un futuro se podría ir desde València a Alicante con un simple transbordo en Gandia.

Quienes consideran medio muerto el Tren de la Costa también fundamentan su opinión en el hecho de que no tiene mucho sentido que, cincuenta años después de desmantelar la vía férrea que unía Safor y la Marina y de décadas de reivindicaciones infructuosas para recuperarla, ahora se lanzaran dos administraciones, la de la Generalitat y la del Estado, a construir, prácticamente en paralelo, dos plataformas ferroviarias con distintas prestaciones.

Según señalan fuentes consultadas, responsables del Ministerio de Transportes y de la Conselleria de Obras Públicas y Movilidad hablarán en los próximos días para concretar los proyectos que afectan a cada uno de sus departamentos.

Anunciada con determinación la idea de diseñar y ejecutar el tranvía Gandia-Dénia por parte de la Generalitat, un proyecto que tendrá financiación europea, falta saber si el Tren de la Costa pasa a la historia sin haber nacido o si se mantiene en ese futuro incierto en el que lleva décadas.