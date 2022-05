El llibre, la literatura i la cultura prenen la plaça del Rei Jaume I de Gandia

Gandia serà des de demà dijous fins al diumenge la capital del llibre i la literatura de la Comunitat Valenciana amb la segona edició de la Plaça del Llibre, que comptarà amb més de 40 activitats programades i moltes novetats, responent així a la gran acollida de la primera edició, l’any passat, on milers de persones van passar per la fira del llibre i les actuacions culturals paral·leles que es van celebrar.

El gran encontre de la literatura en valencià se celebra a la cèntrica plaça Rei Jaume I de Gandia del 19 al 22 de maig, on participaran més de 15 editorials amb contacontes, tertúlies literàries i, perprimera vegada, l’emissió d’un podcast literari en directe i un taller de graffiti.

● De Gandia participen tres llibreries Ambra, Ferrer i Gavina, que posaran a la venda més de 1.500 títols en valencià per a lectors de totes les edats.

La Plaça del Llibre s’ha establit amb els anys com un dels esdeveniments més importants de la literatura en valencià amb la consolidació de les seus de Castelló, València i Alacant. L’any passat es va incorporar Gandia, la primera ciutat no capital de província, i enguany entren també Elx i Sueca.

L’encontre literari a Gandia es va presentar ahir a la Biblioteca Central amb la presència de Teresa Val, directora de la Fundació FULL; Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre; Josepa Costa, assessora lingüística de la Universitat Politècnica de València (UPV); Liduvina Gil, regidora de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB); i Carmina Prats, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat.

Segons van explicar, durant les quatre jornades de la Plaça del Llibre els visitants podran descobrir les últimes novetats de les editorials valencianes i gaudir de més de 40 activitats programades. Presentacions de llibres, taules rodones, tertúlies literàries, signatures, espectacles infantils i concerts.

Enguany, i per primera vegada en la història de la Plaça del Llibre, s’emetrà en directe el podcast de Gent Ràndom, un espai literari presentat per Quim Ruiz, Lourdes Frasquet i Empar Puerto, els quals fan un repàs de l’actualitat literària amb l’excusa de parlar sobre qüestions vitals en clau d’humor, així com un taller de graffiti a càrrec de l’artista Galleta María.

Teresa Val va explicar que la Plaça del Llibre és un projecte compartit entre diverses entitats que va nàixer fa deu anys i que ja s’ha consolidat com un gran aparador literari amb més de 40 entitats col·laboradores. Va sorgir amb la convicció «de normalitzar el llibre en valencià» i per a vertebrar la Comunitat Valenciana, raó per la qual «estar a Gandia és cabdal» per estendre la cultura del llibre i la lectura per tot el territori valencià. Carmina Prats, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, destacà la importància de les Places del Llibre per l’expansió del foment de la lectura entre xiquetes, xiquets, mares, pares, llibreters, autors, editors i mestres, i va afegir que Gandia havia d’estar entre les seus perquè «es el bressol de moltes de les figures de la literatura valenciana».

Per la seua part la regidora Liduvina Gil destacà que la celebració de la Plaça del Llibre a Gandia suposa la consolidació d’aquesta localitat com a punt de referència del mercat editorial i de la lectura en valencià. «Els ciutadans de Gandia van a poder gaudir d’una varietat molt ampla d’activitats per a totes les edats durant quatre dies», digué Gil, qui també posà èmfasi en l’èxit de vendes i assistència de públic de l’any passat, esperant que enguany siga igual, i acabà recordant que, a més d’aquesta Plaça del Llibre, Gandia també celebra cada any el 3 de March, dedicat al poeta Ausiàs March, i la Setmana Literària, ambdues també al voltant del llibre, la literatura i la lectura.

Finalment, Josepa Costa expresà la seua satisfacció per col·laborar en aquest projecte que, segons estima, «té els mateixos valors» que les tres entitats que representa: la Universitat Politècnica, Escola Valenciana i Acció Cultural del País Valencià.

Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, posà l’accent en la identitat pròpia de cada Plaça, i, de manera especial, en la de Gandia. Domínguez destacà alguns dels actes de la programació, entre elles les taules redones dedicades a Joan Fuster, la muixeranga, els concerts musicals, els actes al voltant dels Premis Literaris Ciutat de Gandia i els quatre contacontes infantils.

Amb més de 40 activitats programades, la Plaça del Llibre de Gandia n’oferix adreçades a tot tipus de visitant, incloent concerts de Mans de destral i Jazzmatiks, grup de la Marina que versiona en clau de jazz, poesia de grans poetes valencians, com Estellés o Granell, el qual es podrà gaudir com a cloenda.

A Gandia, arrels identitàries

Ara bé, l’eix temàtic de la Plaça de Gandia és la tradició literària i les arrels identitàries. D’aquesta manera, moltes de les activitats giren al voltant d’aspectes molt valencians, destacant sobretot les que tenen a Joan Fuster com a protagonista, coincidint amb l’any Fuster, en el centenari del naixement de l’escriptor suecà. Els assistents podran delectar-se amb tertúlies sobre aquesta figura literària, com la taula redona Llegir a Fuster, llegir sobre Fuster, a càrrec de Gustau Muñoz, Josep Antoni Fluixà, Ferran Carbó i Toni Mollà i moderada per Isabel Garcia; o les IV Jornades Safor de Lletres, aquest any amb Fuster després de Fuster com a bandera, organitzades pel Cefire de Gandia.

Totes les activitats són gratuïtes i s’oferix la interpretació en llengua de signes per a moltes de les activitats del programa. D’aquesta manera es garantix l’accés a la lectura i a l’activitat cultural literària per a tot el món.