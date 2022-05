«La Safor il·lustrada», exposició del artista Bernat Moreno a Oliva

La Sala d’Exposicions de la Casa de Maians d’Oliva inaugura a les 20 hores de hui la mostra de pintura «La Safor il·lustrada», de l’autor local, Bernat Moreno. Organitzada per l’entitat Centro Olivense, està conformada per aquarel·les sobre la ciutat i la comarca de la Safor, totes realitzades per l’autor. El públic podrà visitar l’obra de Moreno fins al 29 de maig, en horari de 19 a 21 hores, i totes les vesprades de dimarts a dissabte.