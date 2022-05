Un tranvía hacia las elecciones

Que el tranvía o el tren que debería unir las ciudades de Gandia y Dénia sea materia electoral y que ese proyecto «resucite» cuando se anuncia la convocatoria a las urnas no es ninguna novedad. Pero sí lo es que, para liar todavía más una actuación que toda la sociedad de la Safor y la Marina reclama desde hace décadas, se haya sumado otra administración. En todo este tiempo la responsabilidad de no hacer nada, o casi nada, se la pasaban el Gobierno de España y la Generalitat, pero ahora se acaba de sumar la Diputación de Alicante, una institución que puede encargar un estudio sobre el tren o el tranvía, pero no tiene competencias para ejecutarlo.

Lo reconoció ayer Carlos Mazón, presidente de la institución provincial y del PP valenciano, que, como hizo la semana pasada en una visita a Teulada, ayer estuvo en Gandia para anunciar dos acciones. La primera, que el PP de les Corts Valencianes ha presentado una proposición para que se inicien los trámites de construcción de un tranvía Gandia-Oliva-Dénia. La segunda, por si esa propuesta no fuese aprobada, que ese documento lo hará a la Diputación de Alicante que él preside y después lo cederá a la Generalitat para que se encargue de la ejecución. Y ahí es cuando señaló que él se compromete a llevar a cabo la obra si alcanza la presidencia del Consell tras las elecciones que se celebrarán en mayo del próximo año. Mazón no ocultó que, junto a la bajada de impuestos o la defensa de los trasvases de agua al sur de la Comunitat Valenciana, el tranvía que uniría la Safor y la Marina se ha metido en la agenda electoral. Y por eso acudió a la estación de Renfe de Gandia con una pequeña inscripción, a modo de paradas de una línea de metro, con la inscripción de las «estaciones» Gandia-Oliva-Dénia, y, además, acompañado por el presidente del PP de la provincia de València, Vicente Mompó, y los alcaldes y portavoces de varios municipios, con el gandiense Víctor Soler como anfitrión. Mazón acusó a las administraciones gobernadas por el PSOE de no haber hecho nada por construir el tranvía o el tren entre Gandia y Dénia, obviando que tampoco ese proyecto avanzó cuando era el PP quien estaba dirigiendo las instituciones. A partir de ahora el tranvía va a ser «una prioridad para el PP valenciano», indicó Mazón, quien, a preguntas de este periódico, reconoció que, pese a haberlo dicho una semana antes en Teulada, no ha llamado al presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, para impulsar conjuntamente esa obra, dado que, como es obvio, el trazado entre Dénia y Gandia se dibuja sobre las dos provincias. Sin renunciar al otro proyecto El presidente de la Diputación alicantina, del PP valenciano y seguro candidato a la presidencia de la Generalitat también dijo que el tranvía es compatible con el Tren de la Costa y que no hay que renunciar a este último proyecto, de mucha más envergadura. Es decir, el PP defenderá dos plataformas ferroviarias, que necesariamente serían paralelas, para un tranvía interurbano, con paradas en todos los puntos donde haya demanda de viajeros, y un tren de altas prestaciones para pasajeros y mercancías, según dijo Mazón. Como apuntan todos los estudios, este último proyecto plantea muchas dudas y complejidades técnicas, al atravesar una zona densamente poblada, plagada de infraestructuras que debería superar y de espacios naturales no solo de gran interés, sino también protegidos por la legislación valenciana, española y europea.